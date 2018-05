Janne Pesonen kyselee pojilta, miten maailma nykyään menee

Suomen kahdeksas maali Etelä-Koreaa vastaan syntyi ottelun tarkimmalla laukauksella. Janne Pesonen ajoi kulmasta maalille, nosti lähes nollakulmasta kiekon takatolpan kautta sisään ja lisäsi Suomen johdoksi 8–1.

– Kyllä mä siinä yritin syöttöä etsiä loppuun asti, mutta kun sitä ei auennut, ajattelin sitten heittää maalille sen kiekon, Pesonen hymähti.

Ensi viikolla 36 täyttävä Pesonen tahkosi takavuosina kovia pistemääriä Liigassa ja KHL:ssä, mutta tämänvuotisessa MM-miehistössä hänen paikkansa on Suomen nelosketjun keskellä Marko Anttilan ja Saku Mäenalasen välissä.

Etelä-Koreaa vastaan Pesonen iski tehot 1+2 keskushyökkääjänä. Tuolla pelipaikalla hän on aiemminkin tehnyt pätkätöitä keskushyökkääjänä, ja Suomen sentteripulan myötä hän pelaa MM-kisoissa keskellä.

– Siinä otetaan aloituksia ja välillä puolustetaan ja välillä hyökätään, Pesonen virnuili ennen kuin selvensi pelityylinsä muuttumista.

– Kyllä varmaan olen monipuolistunut. Olen nähnyt maailmaa vähän sieltä sun täältä ja matkan varrella pelannut erilaisia rooleja. Luulen että se on vahvuus, että pystyn pelaamaan monenlaista ruutua. On ollut hyviä joukkuekavereita, joilta olen saanut oppia.

Pesonen pelasi edellisen kerran MM-kisoissa kolme vuotta sitten ja lähti innolla Herningiin.

– Logo tässä rinnassa (motivoi), totta kai. Kyllä tämä on edelleenkin tietynlainen unelma, että pääsee tänne. Ihan huippujuttuja. Ei tarvitse kaksi kertaa miettiä, varsinkin kun tässä on ollut vähän taukoa näistä hommista, Pesonen kertoi.

Pesosen mukaan tämänvuotisella MM-joukkueella on tärkein asia kunnossa.

– Ryhmähenki on hyvä. Me ollaan ihan matkan alussa ja matkan varrelta pitää poimia pikku palasia mukaan. Mutta tärkein asia on toi ryhmähenki, että se on positiivinen.

Pesonen kuului Suomen maailmanmestarijoukkueeseen 2011. Tämänvuotisen MM-joukkueen nuoret pelaajat eivät kuulemma kysele häneltä muistoja ilmaveivikisoista.

– Enemmän minä kyselen pojilta, että mites tää maailma nykyään menee.