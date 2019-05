Jos Kanada sekoilee, on leijonilla sauma – MM-avaus on joukkue vastaan yksilöt

ASETELMA: Otetaan hyvät uutiset ensin. Viisikkotasolla Suomi on MM-kisojen avaukseen taatusti Kanadaa valmiimpi. Vaahteranlehtipaitainen ryhmä kokoontui vasta tällä viikolla ja se on pelannut tasan yhden harjoitusottelun. Harjoituksia on takana neljät. Vaikka tällä kaudella 47 maalia paukuttanut John Tavares lähti loukkaantumisen vuoksi kotiin jo ennen turnauksen alkua, jäi joukkueeseen "ihan mukavasti" tulivoimaa. Jäljelle jääneet pelaajat tekivät tällä kaudella NHL:ssa 313 maalia.

Kovilla yksilöillä pötkii tietysti pitkälle, mutta viisikkopelin merkitystä ei voi silti väheksyä. Ainoassa harjoitusottelussaan Kanada voitti Itävallan tiistaina 7-5. Viisi omiin Itävallan tasoista joukkuetta vastaan on Kanadalle karmea lukema, oli tilaisuus mikä tahansa. Itävalta johti ottelua 1-0, 2-1, 3-2 ja 4-3 ennen kuin Alain Vigneaultin luotsaama ryhmä sai päksittyä pelin pakettiin.

Toki se kielii Kanadan läpsyttelyhengestä ottelussa, mutta myös siitä, että viisikko hyökkää, viisikko puolustaa -ajatus ei ole toiminut ainakaan viimeksi mainitun osalta. Lisäksi kaksi erää pelanneen ykkösvahti Matt Murrayn torjuntaprosentti oli 73,3 ja viimeisen erän torjuneen Carter Hartin 66,7.

Kanada pyrkii nopeaan suunnanmuutospeliin ja siihen, että kiekko liikkuu napakasti lavasta lapaan. Siihen sillä on myös kaikki työkalut olemassa, mutta ison kaukalon nikseihin totuttelu kestää tovin ja osalla pelaajista edellisestä tosipelistä on yli kuukausi aikaa.

Vigneaultin poppoo tietää myös sen, että se voi voittaa tässä turnauksessa vaikka mestaruuden, eikä avausottelun tuloksella tällä kertaa piskuista Suomea vastaan ole juurikaan merkitystä. Leijonille taas jämäkkä startti olisi ensiarvoisen tärkeä itseluottamusruiske.

Toki Kanada nakuttaisi kernaasti muutaman komean osuman ja pari vähän rumempaa ja kuittaisi kolme pistettä. Ihon alle leijona voi hiipiä pitämällä pelirohkeasti kiinni "vallan välineestä" eli kiekosta. Tuntemattomien eurooppalaisten perässä juokseminen turhauttaisi NHL-nippua takuuvarmasti.

Pystyykö Jukka Jalosen miehistö tähän?

ARVIO: Kanada on suosikki, mutta juuri tässä kohdin on leijonien iskun paikka hiotumman ja harmonisemman viisikkopelaamisen turvin. Mitään hävittäväähän Suomella ei ole, odotukset tämän ryhmän osalta eivät ole pilvissä. Raakaa tulivoimaa Kanadalla on kuitenkin sen verran enemmän, että se voittaa 4-2 tai 4-3.

SEURAA HEITÄ: Joulukuussa 2016 Tappara ei löytänyt enää käyttöä Arttu Ilomäelle ja hän siirtyi toisen kerran urallaan kirvesrinnoista KalPan riveihin. Kukapa olisi tuolloin uskonut, että kaksi ja puoli vuotta myöhemmin Ilomäki on leijonien ykkössentteri MM-kisoissa? No, ei kukaan. 27-vuotias Ilomäki pelasi uransa parhaan kauden ja takoi Lukossa 13+32=45 pistettä runkosarjassa ja 3+3=6 pudotuspeleissä. On mielenkiintoista nähdä, mihin rahkeet riittävät MM-jäillä.

Kuka nousee Kanadan veturiksi, kun Tavares on poissa? Hänen mukanaan lähti tulivoiman lisäksi myös kokemusta ja johtajuutta. Tavares olisi pelannut uransa neljännen MM-turnauksen joukkueessa, jossa on 16 ensikertalaista. Jäljelle jääneen ryhmän tehokkain pelaaja tämän kauden NHL:ssa oli Philadelphian hyökkääjä Sean Couturier tehoin 33+43=76. Hän on kolmannella turnauksellaan Kanadan kokenein MM-kävijä yhdessä Kyle Turrisin kanssa.

LEIJONIEN KOKOONPANO:

1. 25 Toni Rajala – 15 Arttu Ilomäki – 19 Veli-Matti Savinainen; 4 Mikko Lehtonen – 55 Atte Ohtamaa

2. 82 Harri Pesonen – 65 Sakari Manninen – 24 Kaapo Kakko; 40 Petteri Lindbohm – 28 Henri Jokiharju

3. 41 Joel Kiviranta – 27 Eetu Luostarinen – 20 Niko Ojamäki; 70 Niko Mikkola – 7 Oliwer Kaski'

4. 76 Jere Sallinen – 91 Juho Lammikko – 12 Marko Anttila; 50 Miika Koivisto – 58 Jani Hakanpää

Maalivahti: Kevin Lankinen (Veini Vehviläinen)