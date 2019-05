Jukka Jalonen tietää miten vaikea MM-finaaliin on päästä: "Realistisesti tämä on meille kaikille viimeinen kerta MM-finaalissa"

Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen käveli median eteen yhdeksän tuntia ennen MM-loppuottelun alkua ja lateli tukevasta hajareisiasennosta totuuden, jonka hän halusi pelaajilleen viestittää.

– Realistisesti tämä on meille kaikille viimeinen kerta MM-finaalissa. Se vaan menee niin, että ehkä viiden kuuden vuoden välein Suomi on finaalissa, vaikka olisi mimmoinen ryhmä jalkeilla. Siinä tarvitaan tuuriakin ja huonoa tuuria ei voi olla. Uskon että jätkät lyövät kaiken likoon, Jalonen sanoi.

Jalonen valmensi Suomen maailmanmestariksi 2011, mutta tuon kokemuksen tuoma apu joukkueelle kiteytyi yksinkertaiseen mottoon, jota Suomi on noudattanut läpi turnauksen: pelataan vaan.

– En tiedä, pystynkö auttamaan sen enempää kuin että pelataan vaan. Pelataan vaan, ei hirveästi mietitä.

Suomi pudotti puolivälierissä Ruotsin ja välierissä Venäjän nimekkäät joukkueet, jotka Jalosen mielestä kärsivät häviämisen pelosta. Loppuotteluvastustaja Kanadaa vastaan Suomella ei ole samanlaista altavastaajan psykologista etua.

– Nyt on eri tilanne. Ruotsilla ja Venäjällä oli (tappion pelko), sen aisti kaikesta. Mutta Kanadalla ei ole sellaista, lähdetään samalta viivalta. Molemmilla on vain voitettavaa tänään, Jalonen arvioi.

MM-turnauksen avausottelussa Suomi voitti Kanadan, mutta molemmat joukkueet ovat sen jälkeen parantaneet.

– Kyllä me varmaan vähän parempia ollaan. Olemme menneet eteenpäin yksilöinä ja joukkueena, mutta niin ovat hekin, siksi tässä ollaan vastakkain finaalissa. Kanada on maailman paras jääkiekkomaa, kaikki tietävät sen. Kanada ei koskaan leiki voitolla. Heillä on samantyyppinen joukkue kuin meillä, pelaavat ilman egoja joukkueelle. Ei riitä, että on tähtipelaajia, jotka ovat hyviä kun heillä on kiekko lavassa. Kentällä on yhdeksän pelaajaa, joilla ei ole kiekkoa. Se tuppaa välillä unohtumaan joiltakin.

MM-finaaliin Suomessa kohdistuva kiinnostus on tarkasti Jalosen tiedossa.

– Kyllä sen aina huomaa. Tuloshan sen ratkaisee, ei se miten pelaa. Kun voittaa, niin kaikki on hyvin, kun häviää, niin kaikki on päin persettä, Jalonen murjaisi.

Päävalmentajan puheista kuului silti ylpeys siitä, miten Suomi on pelannut.

– Me ollaan päästetty yhdeksässä pelissä yksi maali kolmannessa erässä. Siitä voi jokainen ynnätä, mimmoinen joukkue tämä on. Me ollaan voitettu kaikki pelit lopussa. Saksa teki kaksi maalia lopussa, mutta yhden tyhjiin. Se kertoo paljon joukkueen fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta. Tänään tarvitaan samaa voimaa. Peli ratkeaa varmaankin vasta lopussa.