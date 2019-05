Kärkiosaaminen ratkaisi voiton Saksalle, leijonat tuhri maalipaikkansa - tappiolla voi olla hurjan kallis hinta

Peli ja peliväline olivat pitkään leijonien hallussa Kosicen iltapäivässä, mutta Saksa oli maalipaikoissaan äärimmäisen tehokas. Ottelun edetessä entisen leijonapuolustajan Toni Söderholmin miehistö pääsi kuitenkin koko ajan paremmin ja paremmin pelin päälle ja kietaisi lopulta leijonat pakettiin lukemin 4-2.

Ottelun alkua kuvaa hyvin tämä: Marc Michaelisin 1-1 -tasoitus 17 minuutin pelin jälkeen oli germaanien ensimmäinen laukaus kohti Kevin Lankisen maalia.

Harri Pesonen oli ohjannut ylivoimalla pari minuuttia aiemmin 1-0, mutta ennen Michaelisin tasoitusta leijonien olisi pitänyt paukuttaa ainakin 2-3 osumaa, kenties enemmänkin, jos maalipaikkatilastoa katsoo.

Mutta joka maalipaikkatilastoa tuijottaa, se pelejä häviää. Ja juuri niin leijonille kävi.

- Ensimmäinen erä oli meiltä erinomainen, hyvin tultiin peliin mukaan. Saksa pystyi parantamaan peliään, vaikka ei dominoinutkaan, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

- Saksa on hyvä joukkue ja jos ei olla parhaimmillaan - kuten tänään ei oltu - niin hävitään peli.

"Hyvä pelaajat on hyviä pelaajia"

Materiaalivertailussa joukkueet ovat melko tasaväkiset, mutta kun mennään tutkimaan keihäänkärkeä, tulevat erot esiin. 50+55=105 tehopistettä NHL:ssa tällä kaudella nakuttanut Leon Draisaitl (2+1), 13+24=37:lla säestänyt Dominik Kahun (1+0) sekä erinomaisen iltapuhteen torjunut Coloradon veskari Philipp Grubauer (39 torjuntaa) operoivat sellaisella tasolla, joihin leijonista ei ainakaan vielä kykene kukaan.

- Sitä nyt on vaikea sanoa, mutta hyvät pelaajat on hyviä pelaajia. Mutta ei meidän kannata miettiä sitä, mitä Saksalla on vaan mitä meillä on, Jalonen tuumasi.

- Meillä oli riittävä määrä paikkoja tehdä 4-5 maalia tänään. Näillä maalipaikoilla olisi pitänyt voittaa tämä peli, päävalmentaja napautti.

Voitolla olisi saanut Sveitsin

Leijonien 2-1 -osuman survonut Juhani Tyrväinen viimeisteli uransa ensimmäisen MM-maalin, mutta se jäi laihaksi lohduksi. Tyrväinen antoi tunnustusta Saksalle.

- Saksa pelasi hyvin joukkueena. "Söde" (päävalmentaja Toni Söderholm) on tuonut sinne aika paljon suomalaisia juttuja. Joukkue pelaa rytmillisesti hyvin, eikä tee juurikaan virheitä, Tyrväinen sanoi.

- Kaksinkamppailuissa he olivat myös vahvoja, sen osalta tämä oli turnauksen kovin peli toistaiseksi, hän lisäsi.

Tappio Saksalle tiesi sitä, että Yhdysvallat tai Kanada puristavat leijonien ohi A-lohkon piikkipaikalle. Asia ratkeaa iltaottelussa. Myös puolivälierän vastustaja seuloutuu vasta illalla, kun Venäjä ja Ruotsi kohtaavat Bratislavassa. Todennäköisin vastustaja on kivikova, lähes kokonaan NHL-pelaajista kasattu. Ruotsi.

Jos Suomi olisi pystynyt voittamaan Saksan, se olisi saanut puolivälierässä vastaansa Sveitsin.