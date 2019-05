Kaapo-mania valtasi Kosicen - "Kylmäpäinen maailmanluokan ratkaisija"

Aikamoista.

Kun jääkiekon MM-kisoja on Suomen osalta takana kaksi ottelua, on joukkue tehnyt kahdessa voitollisessa ottelussaan seitsemän maalia. Niistä viisi on viimeistellyt porukan kuopus, 18-vuotias Kaapo Kakko.

Kesällä ykkösenä tai kakkosena NHL:aan varattavan superlupauksen ympärillä pyörii nyt alati kiihtyvä mediamylläkkä. Lauantai-illan Slovakia-voiton jälkeen Kakko antoi ensin liudan tv-haastatteluja ja saapui sitten kirjoittavan median eteen.

Kun suomalaisjournalistit olivat saaneet osansa, opasti leijonien mediavastaava Petteri Hietanen Kakon vielä ulkomaalaisten toimittajien pakeille.

- Nyt ei yhtään enää, Kakko parahti, mutta lausui kuitenkin sanasensa myös englanniksi.

Sunnuntain harjoitusten kestäessä Hietanen viestitti, että Kakko ei ole tällä kertaa haastateltavissa.

Nuorten pelaajien rauhoittaminen medialta joinakin kisapäivinä ei ole mitenkään tavatonta. Kolme vuotta sitten Pietarissa Patrik Laineen kohdalla tehtiin kertaalleen sama ratkaisu, kun Laine-mania alkoi velloa yli äyräidensä. Laineessa tosin on aimo ripaus tähteyttä ja mediapersoonaa enemmän kuin Kakossa ja hän kävi tuolloinkin kuikuilemassa haastattelualueen nurkalla, kunnes nuorukainen komennettiin pukukopin puolelle.

Kakon kohdalla saattaa hyvinkin olla, että mediapaasto järjestettiin hänen omasta toivomuksestaan.

Työnteko on kaikki kaikessa

Leijonaluotsi Jukka Jalonen saattaa joskus olla melkoinen töksäyttelijä ja murahtelija, Jörö-Jukka. Mutta kun puhe kääntyy Kakkoon, on kuin aurinko alkaisi paistaa. Päävalmentaja vaikuttaa siltä, että voisi jutella superlupauksesta vaikka maailman tappiin.

- Kylmäpäinen maailmanluokan ratkaisija. Nauttii pelaamisesta ja haluaa ratkaista tiukoissa paikoissa. On hienoa, että meiltä tulee tällaisia pelaajia, Jalonen sanoi.

On ilmiselvää, että Kakko on poikkeuksellinen lahjakkuus, mutta pelkällä lahjakkuudella ei MM-jäillä dominoida.

- Asenteellinen lahjakkuus on se, mistä kaikki juontaa juurensa. Ei hänellä ole syntyessään tuollaisia käsiä ollut. Se on kymmenien tuhansien toistojen tulos, Jalonen totesi.

- Pelkkä lahjakkuus ei riitä mihinkään. Työmäärän kautta pelaajasta tulee tai ei tule huippua. Se vaatii järkyttävän määrän toistoja, hän lisäsi.

Ei liene liioittelua sanoa, että Kakko on tällä haavaa eräs kiekkomaailman kuumimpia nimiä. Jalonen uskoo, että nuori mies kestää karnevaalin.

- Kaapo vaikuttaa henkisesti vahvalta kaverilta. Hoitaa oman hommansa ja keskittyy olennaiseen.

Samoilla linjoilla on leijonalauman vanhimpiin kuuluva hyökkääjä Veli-Matti Savinainen.

- Tervepäinen kaveri. Ei näitä nykynuoria paljon huimaa, Kakkoa 15 vuotta vanhempi Savinainen tuumasi.

Pelirohkeus ja järki

Ketjukaveri Harri Pesonen pääsee todistamaan supertähden syntyä aitiopaikalta. Pesonen arvioi, että Kakon alkushow aiheuttaa sen, että vastustaja yrittää pelata hänet entistä tarkemmin pois.

- Niin voi käydä, mutta se tietysti antaa tilaa meille muille. Meidän pitää silloin pystyä nousemaan esiin, Pesonen sanoi.

Hänen mukaansa Kakossa yhdistyvät pelirohkeus ja järki.

- Hän ei välttele riskejä, mutta pelaa silti varmasti. Kaapo pystyy lukemaan vastustajan peliä ja pelaamaan monipuolisesti sen mukaan, Pesonen luonnehti.

- Kun Kaapo kääntyy kiekon kanssa, vastustaja on saman tien metrin perässä. Se on harvinainen taito, Savinainen puolestaan kehui.

Kakko ei ole jäänyt huomaamatta myöskään maanantain vastustajan Yhdysvaltain kapteenilta Patrik Kanelta.

- Hän pelaa erinomaista turnausta ja on pelaaja, joka meidän täytyy ottaa huomioon, Kane sanoi.