Kanada oli häpeäksi itselleen – Leijona karjui hurjat rökälelukemat

Liekö sitten kisapuutumusta vai mitä, mutta Kanada ei näyttänyt leijonien käsittelyssä lainkaan mestarisuosikilta tai edes ehdokkaalta. Suomi oli toki vahva, pelirohkea ja ahne, mutta Kanada sanalla sanoen luvattoman heikko. Tai siis aivan totaalisen umpisurkea.

Alusta lähtien keskittyminen suuntautui vääriin asioihin, joukkue istui yhtenään jäähyllä, eikä avauserän lopulla kolmen takaiskun jälkeen maalilta pois vaihdettu Curtis McElhinney saanut mitään kiinni. Lopulta leijona saunotti Kanadaa rökälelukemin 5-1.

Toisessa erässä 1-3 -tappioasemassa Kanada pyristeli aikansa, mutta kun tulosta ei syntynyt, kuihtui pelihuumori tykkänään. McElhinneyn tilalle vaihdettu Darcy Kuemper lahjoitti Eeli Tolvasen 4-1 -maalin ja heti perään Teuvo Teräväinen tulitti 5-1. Avauserässä olivat osuneet Mikko Rantanen kahdesti ja Janne Pesonen kerran, tosin Rantasen ensimmäinen osuma oli Brayden Schennin oma maali.

Se oli selostajalegenda Foster Hewittia mukaillen "good night Canada and the hockey fans in the United States and Newfoundland".

"Näin pitää reagoida"

Voitto oli Suomen suurinumeroisin Kanadasta sitten kevään 2006 pronssiottelun, kun himmeimmät mitalit lyötiin jakoon 5-0 -voitolla.

- Näin pitää reagoida tappioon. Vastoinkäymiset usein hitsaavat joukkuetta yhteen ja nyt kävi juuri niin, päävalmentaja Lauri Marjamäki iloitsi.

- Maalipaikkoja oli suunnilleen saman verran, me tehtiin viisi ja ne yhden. Ja varsinkin se tapa, millä voitto otettiin, lämmitti mieltä, hän lisäsi.

Kanada-ottelu oli Marjamäelle vasta toinen voitto lajin suurmaista arvokisoissa. Vuosi sitten Pariisissa Yhdysvallat taipui puolivälierässä. Paljon kritiikkiäkin kerännyt päävalmentaja ei kuitenkaan halunnut viedä maukasta voittoa henkilökohtaiselle tasolle.

- En mä henkilökohtaisesti tätä mieti, mutta joukkueelle tuli varmasti hyvä fiilis puseroon tästä. Se antaa potkua meille kaikille, Marjamäki totesi.

Tuhahdus filmaussyytteille

Myös Marjamäki aisti vastustajan turhautumisen. Kanada istui ottelussa peräti yksitoista kaksiminuuttista.

- Toisessa erssä Kanada hermostui omaan saamattomuuteensa. Olisi voitu tappaa peli kolmella ylivoimalla toisessa erässä, mutta siinä ei onnistuttu, hän löysi pienen kauneusvirheen.

Kanadan puolustaja Aaron Ekblad syytti TSN:n haastattelussa leijonia filmaamisesta.

- Sitten syytti. Se kertoo paljon... No, ei siitä sen enempää, Marjamäki kuittasi.

Leijonaluotsi käänsi katseen nopeasti kohti sunnuntain Saksa-ottelua.

- Saksalla on siihen yhdeksän tunnin lepoetu. Tilanne pitää ymmärtää ja valmistautua otteluun huolellisesti, Marjamäki linjasi.