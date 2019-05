Kanada on kova mutta keskeneräinen – Ykköstähti Tavaresin turnaus päättyi heti kättelyssä

Kanada saapui kisakapunki Kosiceen vasta torstaiaamuna pidettyään sähäkän valmistavan leirin Wienissä. Ensimmäinen tuntuma Steel Arenan jäähän toi heti jobinpostia, vaikka olosuhteita kanadalaiset vuolaasti kehuivatkin.

Joukkueen ykköstähti John Tavares jätti harjoitukset kesken eikä saapunut median tentattavaksi.

- Tavaresilla on ylävartalovamma, muuta en osaa tällä hetkellä sanoa. Lääkärimme tutkivat hänet ja kerromme lisää, kun tiedämme enemmän, päävalmentaja Alain Vigneault totesi tuoreeltaan harjoitusten jälkeen.

Tavaresin työnantaja Toronto Maple Leafs kuitenkin tarkensi hyökkääjänsä tilannetta vain hetkeä myöhemmin.

- Tavares palaa Torontoon tutkimuksia varten ja lisätietoa on luvassa lähipäivinä, Leafs ilmoitti virallisella Twitter-tilillään.

Näin tämänkertaisen Kanadan joukkueen kokeneimman MM-kävijän reissu tyssäsi heti alkuunsa. Turnaus olisi ollut Tavaresille neljäs laatuaan.

"SM-liiga on kova sarja"

Näiden kisojen Suomi on Kanadalle suuri tuntematon. Tuskinpa kovin moni vaahteranlehtipaita on kuullut esimerkiksi kolmosketjusta Joel Kiviranta - Eetu Luostarinen - Niko Ojamäki.

Klassisia pohjoisamerikkalaisia kohteliaisuuksia kuultiin silti.

- Tiedän, että Suomella on paljon pelaajia kotimaan liigasta, mutta se on kova sarja. Se on pakko olla, jos se kerran tuottaa esimerkiksi Aleksander Barkovin tasoisia pelaajia, hyökkääjä Kyle Turris arvioi.

- Tiedän sarjan tason myös omasta kokemuksestani, nautin todella paljon Suomessa pelaamisesta, Kärpissä työsulkukaudella 2012-13 kiekkoillut Nashvillen mies sanoi.

NHL-maaleissa hurja ero: Kanada 360, Leijonat nolla - "Turha tällaisen junnun on neuvoa"

- Hyvä, etteivät Pekka Rinne ja Juuse Saros tulleet tänne. En saa heille kiekkoa maaliin edes harjoituksissa, Turris murjaisi Predatorsin suomalaisvahteihin viitaten.

"Ei tule helppo ilta"

Ennen kuin kiekko perjantai-iltapäivästä putoaa, Kanadalla on alla neljä harjoitusta ja yksi harjoitusottelu. Se päättyi 7-5 -voittoon Itävallasta. Viisi omiin Itävaltaa vastaan kielii eittämättä löysästä pelaamisesta.

- Teimme paljon puolustuksellisia virheitä, jotka pitää saada pois. Toisaalta kaikki kunnia Itävallalle, he pelasivat hyvin, Vegas Golden Knightsin tehomies Mark Stone sanoi.

Materiaalivertailussa Kanada on tunnetusti sen valovuoden leijonia edellä. Kovin harmonista viisikkopeliä joukkue tuskin viiden yhteisen tapahtuman jälkeen kuitenkaan esittää.

- Suomi on ollut viikkoja yhdessä ja se on heille etu. He pystyvät pelaamaan tiivistä ja aggressiivista viisikkopeliä. Ei tule helppo ilta, Turris ennakoi.