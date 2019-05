Kapteeni Mörkö on realisti, mutta uhoaa maltillisesti - "Pystytään voittamaan kenet tahansa"

Slovakian kisojen leijonalauman toiseksi vanhin pelaaja Marko Anttila, 34, liittyy siihen pelaajajoukkoon, joka voi joskus uransa päätyttyä ojennella käsiään ja todeta "tamimaisesti", että "entisenä leijonakapteenina..."

- Heh, tyytyväinen ja otettu olin valinnasta, yritän olla paikan arvoinen. Mutta eihän se sinänsä mitään muuta, omana itsenä tässä mennään, uransa kolmansiin ja myös kolmansiin peräkkäisiin MM-kisoihinsa lähtevä Anttila tuumaa.

Lempäälän lempeä jätti tiedostaa tilanteen. Materiaalivertailussa Suomi ei tällä kertaa nouse isojen poikien joukkoon, ei millään mittarilla. Paitsi korkeintaan sillä, että 203-senttinen ja 104-kiloinen Anttila on kisojen isoin mies.

- Kova näyttämisen halu on jokaisella, kun on tänne asti päässyt. Nyt on aika nauttia siitä. MM-kisat ovat kuitenkin joka pojan unelma, kehtaan sanoa, "Mörkö-Marko" sanoo.

- Pyritään siihen, että se näkyy ja pyritään tuomaan se hyvä suomalainen joukkuepelaaminen mukaan, hän lisää.

Joukkuepelaamisessa, tinkimättömässä viisikkopelissä ja pelirohkeudessa piilevätkin tämän joukkueen mahdollisuudet. Sooloilemalla Suomi ei pärjää lähtökohtaisesti muutenkaan, mutta ei varsinkaan nyt.

Anttila näkee, että alkukevään harjoitusottelut ja kisarungon useiden viikkojen yhdessäolo auttaa kummasti.

- Yhtenäinen joukkue, kyllä sen huomaa kaikesta, että runko on ollut pitkään yhdessä. Parannettavaa on, mutte Tshekin turnauksessa näytettiin, että on saatu pelaaminen aika hyvään kuosiin. Pystytään haastamaan paperilla kovempia joukkueita, Anttila viittaa viime viikonlopun peleihin Brnossa, joissa Suomi kaatoi Tshekin ja Venäjän, mutta hävisi niukasti Ruotsille.

Kova rykäisy heti alkuun

Joukkue on nimetty ihan perustellusti 2000-luvun heikoimmaiksi suomalaiseksi MM-kisajoukkueeksi, ainakin paperilla. NHL-pelaajia on mukana ainoastaan kaksi, KHL-ukkojakin vain neljä. Kapteeni vakuuttaa, että materiaalivaje käännetään voimavaraksi.

- Se vain antaa meille energiaa. Me ollaan tämän vuoden joukkue ja meidän pitää kirjoittaa ne uudet tarinat. Ei me olla kopissa puhuttu, että ketä tulee ja ketä ei, Anttila linjaa.

Päävalmentaja Jukka Jalonen ilmoitti jo eilen, että NHL:sta ei odotella enää ketään. Ei, vaikka Dallasin suomalaisnelikko Roope Hintz, Esa Lindell, Miro Heiskanen ja Julius Honka putosi Stanley cupin pudotuspeleistä viime yönä.

- Se, että joukkue lyötiin lukkoon heti lähtiessä, antaa varmasti lisävirtaa. Jokainen tietää paikkansa.

Kun Slovakiassa pelattiin viimeksi MM-kiekkoa kahdeksan vuotta sitten, palasi leijonalauma kotiin erään tietyn ilmaveivin siivittämänä. Sen jälkeen se nukkui ja meni eteen päin. Anttilan ensimmäinen MM-komennus siinsi tuolloin vielä kahden vuoden päässä, mutta muistot ovat silti lämpimät.

- Olin pelannut jo muutaman maajoukkuepelin silloin,tunsin tietysti porukkaa siitä joukkueesta ja olin onnellinen heidän puolestaan. Sekään turnaus ei ollut mikään paraatimarssi, vaan vaikeuksia oli. Niistä pitää vain päästä yli, Anttila tietää.

Kosicessa pelit alkavat äärimmäisen kovalla rykäisyllä. Perjantaina Kanada, lauantaina Slovakia ja maanantaina Yhdysvallat. Leijonat kohtaa A-lohkon kolme ennakkosuosikkia neljän päivän sisään.

- Hienoa saada kova peli heti alkuun. Sen pidemmälle en ole ohjelmaa miettinyt, mutta varmasti päästään heti kisafiilikseen kiinni ja saadaan kovista peleistä palaute siitä, että missä mennää, Anttila arvioi.

- Tshekin turnaus kertoi, että ollaan oikealla tiellä ja pystytään voittamaan kenet tahansa.