Keijolla oli vahva tunne - "Tämä on meidän ilta"

Eräs leijonasankari MM-finaalin 3-1 -voitossa Kanadasta oli ehdottomasti maalivahti Kevin Lankinen. "Keijo" torjui hulppeat 43 kertaa.

- Oli vahva tunne, että tämä on meidän ilta. Kaikki jätettiin kentälle ja olen niin ylpeä tuosta joukkueesta, miten porukka pelasi. On huikeaa pelata tuollaisen puolustuksen takana, kun joka äijä on täysillä messissä, Lankinen hehkutti.

Jokerikasvatti oli tällä kaudella Chicagon organisaatiossa vaikeuksissa ja joutui hakemaan vauhtia jopa "farmin farmista" ECHL:n puolelta.

Silti hän oli lopulta leijonien hämmästyttävän mestarijoukkueen kulmakiviä.

- Halusin toivoa ja uskoa siihen, että pystymme tähän siitä saakka, kun liityin joukkueeseen, mutta onhan tämä aika uskomatonta, Lankinen henkäisi.

Lankinen pelasi Pohjois-Amerikassa paljon paremmin kuin miltä tilanne näytti, mutta NHL-ympyröihin liittyy aina paljon sopimusteknistä politiikkaa. Leijoniin hän lähti nöyrin mielin.

Lähtökohtaisesti veskarikolmikko Lankinen, Jussi Olkinuora ja Veini Vehviläinen oli melko tasainen. Lankisesta tuli silti selkeä ykkönen.

- Sanoin, että rooli kuin rooli kelpaa. Se, että pääsee edustamaan Suomen maajoukkuetta, on iso kunnia. Totta kai se, että on pystynyt onnistumaan ja auttamaan joukkuetta voittamaan, on iso asia, Keijo totesi.