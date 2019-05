Keskisuomalaista kultahumua – jyväskyläläisräppäri Gettomasa yllättyi Leijonajoukkueen esittämästä kutsusta MM-kansanjuhlaan: "Ihan sairas kunnia"

Jyväskyläläislähtöinen räppäri Gettomasa eli Aleksi Lehikoinen nousi maanantai-iltana Leijonien MM-kultajuhlissa suureen rooliin, joka yllätti hänet itsensäkin. Gettomasa kuulutettiin lavalle kiekkojoukkueen erityistoiveesta, ja pian lähes koko 50 000-päinen yleisö lauloi sanatarkasti hänen kappalettaan Lössi.

Lehikoinen sai kutsun kultajuhliin muutama tunti MM-finaalin päättymisen jälkeen. Taustalla oli leijonajoukkueen oma toive, he halusivat saada Gettomasan lauteille maanantain kansanjuhlassa.

– Ihan sairas kunnia. Tuntuu vielä suuremmalta kunnialta, kun toive tuli joukkueelta itseltään, Lehikoinen fiilisteli tiistaina puolen päivän jälkeen.

– Oli kyllä yllätys, että mut pyydettiin esiintymään juhliin. Toisaalta olin seurannut kisoja ja kuullut lähetyksissä, miten mun biisejä soitettiin hallissa ja että joukkue oli soittanut Lössi-kappaletta pukukopissa ennen pelejä. Isompaa kunniaa ei voi olla.

Kultaleijonien seremoniamestariksi tituleerattu Juhani Tyrväinen oli jo ennen Gettomasan keikkaa ehtinyt pitää artistin nimeä esillä sekä kulisseissa että lavalla muun muassa esittelemällä "Gettomasa is chosen one" -paitaa. Chosen One on Gettomasan vuonna 2016 julkaistun debyyttialbumin nimi.

Gettomasan paita kultajuhlissa

Ennen lavalle nousua Lehikoinen ehti vetäistä paitaan nimmarinsa. Lehikoisen tietojen mukaan Tyrväisen tyttöystävä oli tuonut paidan juhlakalulle, ja kun pelaajia patistettiin yksi kerrallaan esiintymislavalle, Tyrväinen karkasi paidan kanssa hakemaan nimikirjoituksen backstagella odottelevalta artistilta.

– Tyrväisen paita oli hänen itse ostamansa, ja totta kai laitoin siihen nimmarin. Tyrväinen tuntui olevan innoissaan tapaamisesta mun kanssa, ja tämä paitajuttu tuli mullekin yllätyksenä, Lehikoinen fiilisteli.

– Ja kun lavalla tuli luvattua Tyrväiselle bisse mun mainostamisesta, niin se oli lupaus! Vielä en ole tuoppia tarjonnut, mutta eiköhän se vielä ehditä järjestää.

Lehikoinen itse seurasi MM-finaalia ystävänsä luona Helsingissä. Jyväskyläläinen kertoo viettäneensä viime viikkoina aikaa pääkaupungissa muutenkin, sillä viime perjantaina julkaistu levy Diplomaatti on pitänyt miehen kiireisenä. Haastatteluja satelee yksi toisensa perään, ja muun muassa levyn avauskappale Silmät nousi Suomen Spotifyn listaykköseksi.

Gettomasan ura on kovassa nousukiidossa. Keskisuomalaisen haastattelussa maaliskuussa mies kertoi, ettei hänellä ole hinkua "koko kansan Gettomasaksi", mutta toukokuun suurimmissa kansanjuhlissa hän kuitenkin jo villitsi 50 000-päistä kiekkokansaa hittibiisillään.

– Moni olisi halunnut juhliin esiintymään. On eri asia hinkua koko kansan tähdeksi kuin olla juhlissa Leijonien kutsumana, mies kuittasi.

Kappale Lössi on raikunut Leijonien pukukopissa ainakin reilun pariviikkoisen kisareissun ajan: ainakin biisin lyriikat tulivat kiekkomestareiden ulkomuistista hyvinkin tarkasti. Kappaleen aikana Gettomasa sai lavalla kaulaansa Toni Rajalan kultamitalin.

– Se mitali oli muuten yllättävän painava! Mutta hyvältähän se tuntui, pitää aitoa kultamitalia kaulassa. Niin joo, ja se palautettiin Rajalalle heti keikan jälkeen, Lehikoinen naurahti.

Gettomasa Lössi

Lehikoisen oma ilta jatkui maltillisesti: työt pitävät miehen kiireisenä ja juhlista hän poistui nukkumaan aikaisessa vaiheessa.

– MM-kultaa tuli juhlittua jo edellisenä iltana, kun peli päättyi. Hauskaa oli, hän sanoi.

Musiikillisesti kultajuhlissa oli mukana myös muita jyväskyläläiskytköksiä: juhlissa tanssittiin luonnollisesti Pojun eli jyväskyläläisen Pasi Heinosen kappaleiden Poika saunoo ja Esson baariin rytmissä. Lapsuudessaan Pihtiputaalla ja Viitasaarella asunut Paula Vesala lauloi puolestaan tapahtumassa Finlandia-hymnin.

Kaukalossa upeita otteita esittivät muuramelaislähtöinen JYP-kasvatti Harri Pesonen, jyväskyläläislähtöinen Palokan Kiekon kasvatti Veini Vehviläinen sekä vuosina 2016–2018 JYPissä pelannut Jussi Olkinuora.

"Mörkö" sai Jyväskylässä taotun Avainlipun

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kultaleijonille ja kapteeni Marko "Mörkö" Anttilalle ojentama Avainlippu-teos oli valmistettu Jyväskylässä. Taiteilija, jyväskyläläinen kuvanveistäjä Samuli Alonen kertoi tehneensä Suomalaisen Työn Liitolle avaimia tilauksesta. Tarkkaa määrää hän ei maininnut.

– Minulle soitettiin maanantaina päivällä, että kultamitalistit ovat saapumassa Suomeen ja että illan juhlassa presidentti ojentaa teoksen joukkueelle. Kyllä se lämmitti mieltä, Alonen tunnusti tiistaina.

Avainlippu-teos on taottu raudasta ja sen pinta on patinoitu. Alonen kertoo kunkin avaimen valmistamiseen menneen aikaa "muutaman päivän".

Suomalaisen Työn Liiton tilaamista avaimista yksi ojennettiin jääkiekon MM-kultajoukkueelle myös keväällä 2011. Tuolloin avaimen ojensi presidentti Tarja Halonen.

– Kiva kuulla, että teokset päätyvät hyviin käsiin, tuollaisesta urotyöstä. Nyt kapteeni Mörkö vastaanotti avaimen, toivottavasti avain aukaisee hänellekin uusia ovia tulevaisuudessa ja hän jatkaa etenemistä urallaan, Alonen sanoi.

Alonen kuvailee avaimen symboloivan työtä, jonka ratkaisun eteen joutuu tekemään. Hänestä tämän kevään MM-kisajoukkue on erinomainen esimerkki suomalaisesta työstä, sisukkuudesta, tavoitteisiin pyrkimisestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta.

– Vaikka en hirveästi urheilua seuraakaan, ihan maallikkokin näki sunnuntain pelistä, miten valtavasti joukkue teki töitä ja millä energialla! Ei mietitty turhaan, vaan mentiin ja tehtiin, mitä on sovittu. Tämä joukkue pelasi suurella sydämellä ja kaikki auttoivat toisiaan, aivan kuten presidentti Niinistö puheessaan hyvin kuvaili, Alonen totesi.