Kolmannen polven MM-Kapanen: "Vaari, iskä ja minä - onhan se siisti juttu!"

Mistään ei ainakaan löytynyt vahvistusta sille, etteikö Kasperi Kapanen, 21, tekisi MM-Tanskassa suomalaista kiekkohistoriaa. Isoisä Hannu pelasi näissä karkeloissa 1976 ja isä Sami peräti seitsemän kertaa vuosien 1994-2010 välillä.

Nyt on Kasperin vuoro. Kolmannen polven MM-kiekkoilijaa ei tiettävästi ole Suomi-lätkässä aiemmin nähty.

- En edes aluksi miettinyt koko asiaa, mutta jälkeen päin kun rupesin miettimään, niin onhan se aika siisti juttu, Kapanen myhäilee leijonien osalta lauantaina starttaavien kisojen alla.

Sukuvelvoitetta tai rasitetta nuorin Kapanen ei kokenut.

- Se, että vaari ja iskä on pelanneet aikoinaan, ei mun päätökseen vaikuttanut, hän ilmoittaa.

Liukasliikkeinen laitahyökkääjä kulki kauden mittaan muutamaan otteeseen hissiliikettä Toronto Maple Leafsin ja farmijoukkue Marliesin välillä, mutta tammikuun lopun jälkeen AHL:aan ei tarvinnut enää palata.

Kapanen pelasi myös Leafsin kaikki seitsemän pudotuspeliä, kunnes Boston lähetti legendaaristen original six -organisaatioiden kamppailussa Toronton kesälomille.

Marliesin kausi olisi vielä jatkunut pudotuspeleissä, mutta Kapanen sai itse päättää, lähteekö takaisin "alas" vai MM-jäille.

- Näin, että tulee kovia pelejä ja ensimmäinen kerta miesten tasolla maajoukkueessa. Sain onneksi itse päättää, mitä teen, hän selvittää.

Joukkuepelaaja, yksilöurheilija

Kapasen päätöksen taustat kuvastavat hyvin 1990-luvun lopulla syntyneiden suomalaiskiekkoilijoiden asennetta ammattiinsa. Joukkuepelaajia, mutta yksilöurheilijoita.

- Ne (Marliesin) jätkät on mun hyviä ystäviä lopun elämääni, mutta joskus pitää olla itsekäs ja miettiä omaa kehitystä. Sen takia päätin tulla tänne, Kapanen virkkoo.

Reilun kahden vuoden takaisten nuorten MM-kotikisojen mestaruusmaalin jatkoajalla viimeistellyt Kapanen kirjautti tällä kaudella tilastoihin 38 NHL-kamppailua kahden edelliskauden 17 seuraksi. Paikka isoissa valoissa on vaatinut muuttumisleikkiä pelaajana.

Juniorina hän oli voimakkaasti offensiivinen pelaaja, jolle omiin päin raataminen ei ollut varsinaisesti ominaista. Rapakon takana hän oivalsi nopeasti, että moinen peli ei enää vetele.

- Siellä on joutunut olemaan kokonaisvaltaisempi. Nuorempana Suomessa ei paljon kiinnostanut puolustaa, jos menetin kiekon, mutta tuolla on pakko pelata molempiin suuntiin, puolustaa ja taklata, Kapanen taustoittaa.

Toronton valmennus Mike Babcockin johdolla on vastuuttanut nuorta kuopiolaista jopa alivoimalla.

- Sekin on ollut hauskaa, Kapanen hihkaisee.

Kokenut ammattilainen

Kesällä 22 vuotta täyttäväksi Kasperi Kapanen on kokenut jääkiekkoilija. NHL, AHL ja liiga mukaan lukien vyöllä on jo 275 ottelua ammattilaissarjoissa. Suomalaiskansallisesti MM-kisoissa pelaaminen on se paineistetuin paikka, mutta kolme kautta kiekkotelluksen hurjimmassa hullunmyllyssä Torontossa ovat koulineet nuorta miestä.

- Se on kyllä sellainen paikka, jossa tottuu ihan mihin vaan. Hieno kiekkokaupunki ja muutenkin täysin urheiluhullu paikka, Kapanen hehkuttaa.

Palaute yleisöltä ja medialta tulee nopeasti ja terävästi, niin hyvässä kuin pahassa.

- Ei sitä pidä liian tosissaan ottaa, mutta kyllä siellä huomaa, ollaanko pelattu hyvin vai huonosti. Ja niin sen pitääkin mennä!, Kapanen tuumaa.

Mutta millainen on palaute, kun taival Tanskassa aikanaan päättyy? Se on vielä vahvasti hämärän peitossa, mutta on selvää, että Kanadaan ja Ruotsiin verrattuna Suomi on haastaja, eikä tarvitse edes olla pessimisti, kun laskee materiaalivertailussa edelle myös Yhdysvallat ja Venäjän, inhorealistisin jopa Tshekinkin.

- Nuori joukkue, mutta kaikki jotka ovat täällä, ansaitsevat myös olla täällä. Hyvältä näyttää!, kolmannen polven MM-Kapanen hehkuttaa.