Kolumni: Urheiluun täytyy suhtautua tosissaan, vaan ei niin tosissaan

Siitä on lähes tulkoon sata vuotta.

Jyväskylän Lohi pelasi jääkiekkoa ja kirjoitin otteluselostukseen, että muuan (en todellakaan muista kuka) kotijoukkueen pelaaja olisi paljon parempi, jos ei tekisi töitä hampaat irvessä.

Tuli palautetta. Siinä sanottiin, että kilpaurheilussa ei menesty, jollei ole tosissaan. Että, etkö tätä tiedä: urheiluun pitää suhtautua vakavasti.

Pitääkö?

Pitää. Tosissaan on oltava, ja vähän vakavakin.

Aika paljon on nähty niitä urheilijoita, joille urheilu on niin ratkihauskaa ja ikimukavaa, että hämmästyttävä lahjakkuus ei pääse koskaan puhkeamaan kukkaan rennon olemuksen ja höyhenkevyen peruskuntokauden alta.

Se on aina henkilökohtainen ratkaisu – silti vähän sääli.

Mutta (jatkuvasti näitä helkatin muttia). Rajansa on vakavuudellakin. Tosissaan oleminen voi luisua tosikkomaisuudeksi, pilkun viilaamiseksi ja haudanvakavuudeksi.

Sitä kautta jäykistelyksi.

Sekin tekee tuhojaan.

Nyt vaahdotaan Leijonien MM-kokoonpanosta. Kitistään, koska kukaan oikea NHL-tähti ei meinaa saapua puolustamaan kotimaansa mainetta slovakialaisiin kaukaloihin.

Mikseivät saavu? Syitä on monta: vammoja, pitkän kauden henkistä rasitusta, sopimusneuvotteluja ja ties mitä. Onko jotain muuta? Voisiko olla niinkin, että jotkut suomalaiset huippupelaajat kieltäytyvät, koska eivät tunne MM-turnajaisissa oloaan miellyttäväksi?

Miksi eivät tunne?

Olisiko niin, että heidän mielestään Suomen leirissä on hieman liian totinen meininki?

Ristiriitahan tässä muhii.

Leijonien valtti kansainvälisillä markkinoilla on ollut tänä lätkän modernina aikakautena joukkuevalmius. Valmentajat ovat ottaneet pelaajat haltuunsa, jakaneet heille pelikirjat, pitäneet videosulkeisia ja luoneet ryhmähenkeä pitkillä leirityksillä.

Tässä ei varmasti ole mitään pahaa. Tarkoitus on hyvä, ja sillä on saatu aikaan riemastuttavia hetkiä. Suomen joukkue on usein kasvanut MM-turnauksen aikana melkoisiin mittoihin, vastustajista ei ole voinut aina sanoa samaa.

Aika ja tavat kuitenkin muuttuvat. Kausi NHL:ssä ja KHL:ssä on kuluttava ja paineinen, eikä huippupelaajan sisällä välttämättä läikähdä, kun Leijonien johdolta tulee pyyntö saapua moniviikkoiselle valmistautumisleirille – heti kohta ankaran pettymyksen jälkeen.

Ei oikein nappaa oman arvonsa tuntevaa kiekkoilijaa myöskään ajatus pikkutarkaksi piirretystä pelitavasta, mahdollisesti aika lailla erilaisesta, jolla hän on tahkonnut lokakuusta huhtikuuhun.

Asetelma on hämmentävä. Kosicessa ja Bratislavassa on lupa odottaa täyteläistä kiekkoturnausta. Kanada, Yhdysvallat, Venäjä ja Ruotsi marssittavat estradille huikeat komppaniat, täynnä NHL-sankareita.

Suomi näillä näkymin ei. Se lähtee taistelemaan kunniansa puolesta B-miehistöllä.

Tietenkin kaikki on mahdollista. Leijonat voidaan taas jalostaa sitoutuneeksi ryhmäksi, joka pystyy mihin vain. Helppoa se ei kuitenkaan ole, itse asiassa kevät keväältä aina vain vaikeampaa.

Urheilun laki on mikä on. Parempi yleensä voittaa huonomman.

Siksi Leijonien tulevaisuus on yhtä tasapainoilua. Siksi voisi olla viisasta ihan vaikka aavistuksen löysätä pipoa.

Hampaat irvessä ja medialle muristen ei mestaruuksia voiteta. Eikä saada täysosumaa NHL-arpajaisissa.