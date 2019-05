Kommentti: Leijonat on Kakko's joukkue - Tehokas superlupaus pelaa häikäisevän kokonaisvaltaista jääkiekkoa

Sitä osattiin ounastella, että Kaapo Kakon kansainvälinen läpimurto tapahtuu tässä ja nyt, Kosicen keväässä. Mutta moniko odotti, että Kakko on näin järjettömän, veret seisauttavan hyvä?

Paitsi että 18-vuotias nuorukainen on paukuttanut kahteen otteluun viisi maalia, hän pelaa kokonaisvaltaisesti maailmanluokan jääkiekkoa. On ollut aivan suvereenisti joukkueensa paras pelaaja toistaiseksi.

Kolme vuotta sitten ennen Pietarin ja Moskovan kisoja keskusteltiin siitä, tuliko muuan Patrik Laine valita kisajoukkueeseen. Laine vastasi voittamalla turnauksen maalikuninkuuden seitsemällä osumalla. Puritaanisimmat olisivat passittaneet Kakon vielä alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin, mutta hän päätti tavoitella paikka miesten peleissä. Päävalmentaja Jukka Jalonen päätti hänet myös niihin valita, syystä.

Kakko tekee Kosicessa samaa kuin Laine Pietarissa kolme vuotta sitten, hän kehittyy peli peliltä. On huomenna taas vielä vähän parempi kuin tänään. Mutta vertailu Laineeseen ei tee oikeutta Kakolle.

Kun Laine oli ja on edelleen melko yksipuolinen maaliruisku, tosin pirun hyvä sellainen, osaa Kakko kaukalossa lähes kaiken. Hän on erinomainen kiekon suojaaja, vahva kamppailija ja tarkkavainuinen pelintekijä. Ja huippuluokan maalintekijä. Kysykää vaikka Slovakian puolustajalta Martin Fehervarylta, jota Kakko alisti kertakaikkisen häikäisevällä 3-2 -maalillaan.

Suomen paras hyökkäysketju kahden ensimmäisen ottelun aikana on ollut kolmikko, jossa Kakon ohella pelaavat Sakari Manninen ja Harri Pesonen. Leijonien kakkosketju on ennen kaikkea Kakko's ketju. Voisi jopa sanoa, että lukuisten kisoista kieltäytymisten myötä Suomella on jalkeilla Kakko's joukkue. Mannisen ja Pesosen paikalla haluaisi taatusti olla jokainen tämän porukan pelaaja.

Tuumasin Pietarissa kolme vuotta sitten, että Laine tekee seuraavalla kaudella 40 maalia NHL:ssa. Eräskin kollega katsoi kieroon ja arveli Laineen joutuvan hakemaan vauhtia farmista. Ei joutunut, eikä tehnyt ihan 40 osumaa, kun jäi 36:een. Kakolle en tohdi 40 häkkiä ennustaa, mutta vähintään "sebastianahomaiset" 40-50 pistettä hän tulokaskaudellaan takoo pelaten siinä ohessa sitä huippulaadukasta, kokonaisvaltaista jääkiekkoaan.

Loppuun vielä pieni anekdootti, jolla ei toki ole minkään valtakunnan merkitystä. Slovakian tv:n selostajat onnistuivat ääntämään nimen Kaapo Kakko muotoon Kaapa Kakka. Se on muuten mahdottoman lystikästä maassa, jossa Paska on ihan yleinen sukunimi.