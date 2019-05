Kommentti: Oh dear, poor Ben Bowns! - Brittivahti on nähnyt enemmän kumia kuin kurahousukauppias

32+43+10+59+44=188 ja 35+51+14+65+48=213.

Ensin mainittu laskutoimitus on 25 vuoden tauon jälkeen A-sarjaan palanneen Britannian maalivahdin Ben Bownsin torjuntojen määrä viidessä MM-ottelussa, jälkimmäinen Bownsin maalia kohti suuntautuneiden laukausten määrä 0-5 leijonille kärsityn tappion jälkeen.

Kesken pelin Ben-parka on päässyt huilaamaan vain yhdessä ottelussa, kun Jackson Whistle pelasi vajaat 39 minuuttia 0-9 -tappioon päättyneessä Tanska-ottelussa. Whistle liukui siis uuniin reilun 21 minuutin kohdalla.

250 pelattua minuuttia, 213 kiekkoa kohti Bownsin maalia. Se on kuti per 70 sekuntia.

Muuan maalivahtivalmentaja totesi Suomi-Britannia -ottelun aattona Kosicen pimenevässä illassa, että "huomenna on muuten sitten vastassa hyvä veskari".

En tohdi väittää vastaan. Ei Bownsia parane brittien rökäletappioista syyttää, hän on osansa tehnyt. Torjuntaprosentti 88,26 on olsuhteisiin nähden kelvollinen.

Jos Britannian jääkiekkomaajoukkueessa jaettaan Suomen olympiajoukkueen legendaarisia sisupuukkoja, kyseisen teräaseen voisi kiikuttaa Bownsille joka ilta.

- Tähän on jo tottunut, että täällä tulee todella paljon laukauksia. Jätkät puolustivat kuitenkin hyvin, Bowns tuumasi.

Mutta eihän tässä kovin paljon järkeä ole. Britannia (ja Bratislavan lohkosta Italia) lähtenevät takaisin B-sarjaan näiden kisojen jälkeen, josta tilalle nousevat Valko-Venäjä ja Kazakstan. Niiden hissi kulkee todennäköisesti alakertaan jälleen vuoden kuluttua.

Mutta mitäpä tuosta, pääasia on, että pelataan jääkiekkoa. A-sarjaa on tahkottu 16 maalla koko vuosituhat, siihen tuskin on tulossa muutosta.