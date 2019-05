Kultaleijonien jymytempulle sataa arvostusta ja onnitteluja – Presidentti Niinistö: "Suuren sydämen kiekkojoukkue"

Suomen jääkiekkomaajoukkue otti sensaatiomaisesti MM-kultaa finaalitrillerissä Slovakian Bratislavassa. Nimetön Leijonalauma kaatoi supertähtiä vilisevän Kanadan 1–3 sunnuntain loppuottelussa.

Suomi ja suomalaiset onnittelivat tuoreita kultaleijonia sosiaalisessa mediassa vuolaasti. Moni myös toisteli, miten uskomaton saavutus MM-kulta on.

Suomen Tasavallan presidentti onnitteli maajoukkuetta heti mestaruuden jälkeen.

Muutkin kärkipoliitikot onnittelivat kultajoukkuetta eurovaalihuuman keskeltä.

Ylistäjien joukkoon liittyi myös suomalainen urheilumedia.

Myös ulkomailla ylistettiin nimetöntä Leijonajoukkuetta.

Finland : Kings of the Hockey World. Home to the World Champions, World Junior Champions, and the leading Conn Smythe candidate in the crease of the #StanleyCup Final.

Finland beat Sweden, Russia and Canada in the medal round. All loaded with NHL talent while the Finns had very little. Structure and heart. They are true World Champions.