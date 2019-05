Kultasormen Amerikka-linja pätkii, kun historia toistaa itseään – Jukka Jalonen valmentaa ja MM-Leijonissa NHL-edustus on valjua

Vuosi sitten näillä samoilla lehden sivuilla käsiteltiin suomalaisten NHL-pelaajien innokkuutta lähteä jääkiekon MM-kisoihin. Myytit saivat hiukan kyytiä. Tilastoperkauksen päällimmäinen johtopäätös oli, että keväät eivät ole veljiä keskenään. Tätä toisti myös Leijonien ex-päävalmentaja Erkka Westerlund, jonka mielestä Leijona-paidan arvostus pelaajien keskuudessa ole laskenut minnekään, vaikka toisinkin väitetään.

Tänä vuonna puheenaihe on sama, mutta huoli jo hiukan suurempi – ja perustellumpi. MM-kisaviikon alkaessa Leijonilla ei ole ryhmässään yhtään pelaajaa, joka olisi pelannut yli puolet päättyneestä kaudesta NHL:ssä. Noin 40 NHL-ottelun pelaajia on kaksi, puolustaja Henri Jokiharju ja hyökkääjä Juho Lammikko.

Viime vuoden jutussa todettiin, ettei päävalmentajan pärstäkertoimella ole painavammin väliä. Paljon parjatulla Lauri Marjamäellä oli viime keväänä kisojen alkaessa joukkueessaan kahdeksan NHL-vahvistusta, mikä oli suurin määrä koko 2010-luvun Leijonissa.

Kun nyt katsoo samoja tilastoja ja valmentajavertailuja, sieltä on eroteltavissa yksi nimittäjä.

Ne eivät mairittele Jukka Jalosta.

Jalonen on kiistattomasti Suomen jääkiekkohistorian menestyneimpiä valmentajia. Päävalmentajana voitetut SM-kulta, miesten MM-kulta ja alle 20-vuotiaiden MM-kulta ovat verraton värisuora.

Suomen NHL-huippuihin Jalosen suhde on kuitenkin ollut mutkikas. Siitä puhuttiin paljon jo hänen ensimmäisen Leijona-luotsauksensa (2008–13) aikana.

Jalosen puolustukseksi voi sanoa, että tuolla aikakaudella suomalaispelaajien rooli NHL:ssä oli hiipunut. Vanhat huiput olivat uriensa lopulla, eikä uusi 1990-lukulainen sukupolvi ollut tehnyt vielä läpimurtoaan.

Tilastot kuitenkin vesittävät tätä selitystä. Helsingin Sanomien tuoreessa Kuukausiliitteessä tarkasteltiin, kuinka suuri osa kulloisenkin kauden suomalaisista NHL-pelaajista on ollut mukana MM-joukkueessa.

Jalosen ykköskausi erottuu, eikä omaksi edukseen. Vielä 2000-luvun alkuvuosina MM-Leijonissa oli säännönmukaisesti 20–30 prosenttia Suomen NHL-pelaajista, parhaimmillaan ylikin. Jalosen päävalmentaja-aikana vaihtelu kutistui 7–19 prosentin välille. Vuosina 2015–18 Kari Jalosen ja Marjamäen lukemat olivat tasaisesti korkeammalla, vajaan 20 prosentin pinnassa.

Tänä vuonna luku on 2000-luvun heikoin. Jos NHL-pudotuspelien keskeltä ei tule uusia vahvistuksia, MM-jäillä on edustettuna vain 4 prosenttia suomalaisista NHL-pelaajista. Hekin ovat siis Lammikko ja Jokiharju, joiden status NHL- ja AHL-pelaajan välillä on kiikun kaakun.

Jalonen nimesi odotetun nimettömät leijonat – "Olemme erittäin tyytyväisiä"

Tällä hetkellä Jalonen voi viitata epäilyille kintaalla. Leijonien MM-kenraaliharjoitus eli Tshekin EHT-turnaus sujui hyvin. Eurokaukaloista lähes kokonaan koottu Suomen joukkue kaatoi Venäjän NHL-tähtiä vilisevän sikermän.

Näennäisesti Suomella on otollinen haastajan asema MM-kisoihin lähtiessä. Leijonat on ennenkin rynninyt mitaleille joukkueilla, joiden nimilistat kalpenevat kovimmille kilpailijoille.

Se ei tarkoita, etteikö paineita olisi. Suomalaisyleisö odottaa Suomelta aina menestystä. Odottaa, vaikka erot Ruotsiin, Kanadaan ja Venäjään ovat nyt paperilla ehkä rajummat kuin kertaakaan 2000-luvulla.

MM-jäillä Suomella on alkulohkovaiheen pahimmat pelit – Kanada, kisäisäntä Slovakia ja USA – heti ensimmäisinä vuorossa.

Niistä voitot, niin positiivinen kierre voi kannatella Leijonat pitkälle. Niistä tappiot, niin negatiivinen ilmapiiri alkaa velloa, pelit Tanskaa ja Britanniaakin vastaan alkavat jännittää, ja historiallinen putoaminen pudotuspeleistä on lähellä.

On helppo veikata, että näistä ei tule Suomelle tasapaksut kisat.