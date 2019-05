Kuusela nousee kokoonpanoon, mutta jatkaako Lankinen? – "En tiedä, kuka pelaa"

Kahdella voitolla MM-turnauksen aloittanut leijonalauma kiskaisi äitienpäivän ratoksi napakan puolen tunnin jääharjoituksen. Se paljasti ainakin sen, että joukkueen nestori Kristian Kuusela, 36, debytoi MM-jäillä maanantain Yhdysvallat-ottelussa. Hänestä tulee samalla leijonahistorian vanhin ensikertalainen MM-kisoissa.

Kuuselalle on luvassa myös ylivoimavastuuta, kun hän ottaa Arttu Ilomäen paikan Suomen toisessa ylivoimakoostumuksessa. Kuuselan ohella siinä pelaavat Toni Rajala, Veli-Matti Savinainen, Harri Pesonen ja Mikko Lehtonen.

Aloittavaa maalivahtia päävalmentaja Jukka Jalonen ei julkistanut, vaikka on syytä ounastella, että yli 93 torjuntaprosentilla maalilla huhkinut Kevin Lankinen jatkaa.

- Se kerrotaan sitten huomenna, Jalonen kuittasi.

Voinee kuitenkin sanoa, että mitään erityistä syytä Lankista ei ole vaihtaa?

- No, mielipiteitä on monia, mutta me se kuitenkin päätetään, että kuka pelaa, Jalonen murahti.

Valaistusta asiaan ei saatu myöskään Lankiselta itseltään.

- En tiedä vielä, kuka pelaa Yhdysvaltoja vastaan. Valmennus päättää ja kertoo sen sitten aikanaan, Lankinen väitti pokkana.