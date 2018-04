Lauri Marjamäki valitsi miehistönsä jääkiekon MM-kisoihin: "Iskukykyinen joukkue"

Suomi lähtee päävalmentajansa mukaan "erittäin iskukykyisellä" joukkueella perjantaina Tanskassa alkaviin jääkiekon MM-kisoihin. Vappuaattona nimetyssä 25 pelaajan ryhmässä on ainakin nuorta intoa, sillä mukana on yksitoista 23-vuotiasta tai nuorempaa.

Viime viikolla Suomen mestaruuden voittaneesta Oulun Kärpistä valittiin kaksi pelaajaa eli puolustaja Miika Koivisto ja hyökkääjä Saku Mäenalanen. Tällä kaudella runkosarjassa 46 tehopistettä ja pudotuspeleissä 10 koonnut Mäenalanen, 23, on päävalmentaja Lauri Marjamäen yllättävin valinta, sillä Mäenalasella ei ole vielä tilillään aikuisten maaotteluita.

Liigafinaalit hävinneestä Tapparasta mukana on puolustaja Niko Mikkola, ja lisäksi kotimaan Liigasta MM-kutsun saivat KalPan puolustaja Juuso Riikola, runkosarjan pistepörssin voittanut JYPin Antti Suomela sekä HIFK-puolustaja Miro Heiskanen, joka on 18-vuotiaana MM-joukkueen nuorin. Ikähaitarin toisessa päässä on ruotsalaisen Växjön 35-vuotias hyökkääjä Janne Pesonen, joka palaa MM-kisoihin kolmen vuoden tauon jälkeen.

Pesosen ohella viidenteen MM-turnaukseensa suuntaa myös NHL-tähti Mikael Granlund, ja neljänteen turnaukseensa lähtee KHL-pelaaja Veli-Matti Savinainen. MM-debytantteja on kolmetoista, joista viisi on puolustajia.

NHL-pelaajista Granlundin ohella mukana ovat maalivahti Harri Säteri, puolustajat Julius Honka ja Markus Nutivaara sekä hyökkääjät Sebastian Aho, Kasperi Kapanen, Mikko Rantanen ja Teuvo Teräväinen. KHL-liigasta tulee kuusi miestä, viisi Jokeria sekä Jugra Hanti-Mansijskin Savinainen.

– Haluan kiittää jokaista pelaajaa, joka oli neljän viikon aikana MM-leirityksessä mukana. Pelaajat pelasivat upeasti ja tekivät sitä kautta valinnat vaikeiksi valmennukselle, viiden ottelun voittoputkessa kisoihin suuntaava Marjamäki kertoi liiton tiedotteessa.

Viimevuotista MM-nelossijaa on saumaa parantaa, tuntuu luotsi luottavan.

– Kasassa oleva joukkue on erittäin iskukykyinen. Minulla on hyvä tunne tästä joukkueesta, josta paistaa oikeanlainen ennakkoluulottomuus ja raikkaus.

Avausottelussaan Leijonat kohtaavat lauantaina Etelä-Korean. Lohkon muut joukkueet ovat Kanada, Yhdysvallat, Saksa, Norja, Latvia ja kisaisäntä Tanska.