Leijonakuopus jätti nimmarivihkon kotiin - "Jotkut katselee, jotkut ei"

Tänään illansuussa kuullaan tämänkertaisen leijonalauman ensimmäinen karjahdus. Vastassa on kivikova Kanadan NHL-miehistö. Päävalmentaja Jukka Jalonen totesi kisa-avauksen aattona, että Suomen nuoressa ja kokemattomassa ryhmässä on niin kova kisameininki päällä, että sitä saa välillä jopa vähän suitsia.

Joukkueen kuopus, 18-vuotias Kaapo Kakko ei väittänyt vastaan.

- Odottavainen fiilis tässä on joka jätkällä, se on totta, Kakko myönsi, vaikka ei mistään valmennuksen toppuuttelusta puhunutkaan.

Kanada on ensi kesän NHL-draftin todennäköiselle kakkos(!)varaukselle merkittävä mittari. Samoja ukkoja vastaan pitäisi pystyä ryskämään kenties jo viiden kuukauden kuluttua.

- Hieno homma päästä pelaamaan noin kovia jätkiä vastaan. Viime viikonloppuna Venäjä- ja Ruotsi-otteluissa sain jo esimakua. Ei se sen kummallisempaa peliä ole, samaa jääkiekkoa, TPS-kasvatti luonnehti.

"Tiedetään, miten pelataan"

Altavastaajaa Kanadasta ei saa millään. Vaikka 47 maalia tällä kaudella iskenyt John Tavares putosi pois rivistä torstain harjoituksen jälkeen, jäi rosteriin silti tältä kaudelta 313 NHL-maalia. Suomella niitä ei ole ainuttakaan.

Jos leijonilla joku etu on, se on yhdeksässä ottelussa ja lukemattomissa harjoituksissa hiottu pelitapa. Kanadalla on takana neljä harjoitusta ja yksi ottelu.

- Se on selvä etu meille, tiedetään miten pelataan. Iso osa on ollut neljä viikkoa yhdessä, Kakko sanoi.

- Joillain mailla on supertähtiä ja jos peli ei kulje, se voi syödä joukkuehenkeä. Meillä ei ole yhtään pelaajaa ylitse muiden, hän lisäsi.

Kakko on maininnut loukkaantumisen vuoksi Torontoon palanneen Tavaresin esikuvakseen, mutta muuten hän ei ole Kanadan nimilistaa juurikaan tutkinut. Tai ei ainakaan myöntänyt niin tehneensä.

- Omaa peliä on lähinnä mietitty. Venäjälläkin oli aika kova rosteri. Jotkut niitä katselee, jotkut ei, leijonien kuopus tuumasi.