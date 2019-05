Leijonaluotsi filosofoi rohkeudesta ja tylytti Ruotsia - "Kaikki ei ole kunnossa ja tappion pelko on puserossa"

Leijonien välipäivän jää siirtyi keskiviikkona kello 16.30:sta puoleen päivään ja muuttui vapaaehtoiseksi. Osa joukkueesta väänsi rautaa punttisalilla tai huolsi kroppaansa muuten, osa kävi jäällä.

Tunnelma Steel Arenassa oli rento. Jokainen epäilemättä haluaa voittaa, mutta painetta ei enää ole. Ruotsin mykistävä NHL-tykistö on niin suvereeni ennakkosuosikki, ettei leijonien tappiota voi umpimielisinkään sinivalkoiseen afroon sonnustautunut sarvipää pitää minkäänlaisena katastrofina.

Jopa päävalmentaja Jukka Jalonenkin esiintyi zenmäisen rauhallisena.

- Rohkeutta ja uskallusta, toivoi Jalonen puolivälierältä.

- Pelataan peliä ja keskitytään sataprosenttiseen suorittamiseen. Tulos on se, mitä sitten ansaitaan. Pyritään välttämään viimeiseen asti sitä, että mietittäisiin lopputulosta, päävalmentaja filosofoi.

Normaalia kommunikaatiota

Alkusarjan viimeinen ottelu, 2-4 -tappio Saksaa vastaan tiistaina, oli leijonilta turnauksen tähän asti heikoin peli. Jalosen mukaan se olisi ollut kuitenkin täysin voitettavissa.

- Ei me niille montaa maalipaikkaa annettu. Huolellisuutta oltaisiin kaivattu lisää.

Notkahdus on käsiteltiin päävalmentajan ja kapteeniston (Marko Anttila, Mikko Lehtonen ja Veli-Matti Savinainen) kesken. Palaverissa oli mukana myös leijonalauman kokeinein MM-kävijä Atte Ohtamaa.

- Juteltiin eilen. Ihan normaalia valmennuksen ja pelaajiston välistä kommunikaatiota. Se sujui hyvässä hengessä, pelaajat kyllä tiesivät, mitä oli tapahtunut. Samoilla linjoilla oltiin, ei ollut tarvetta mihinkään isoihin sulkeisiin, Jalonen sanoi.

Päävalmentajan mukaan peli paranee huolellisuudella ja oikeilla valinnoilla.

- Ei kenestäkään tule yhtäkkiä nopeampaa, vahvempaa tai taitavampaa. Kyse on siitä, että ymmärtää, mitä voittaminen tällä tasolla vaatii ja miten peliä edistetään.

Tappion pelko on tappion alku

21 NHL-pelaajan voimin operoiva Ruotsi puolestaan päätti alkulohkopelit 4-7 -tappioon Venäjälle. Jalonen heitti pientä piikkiä Tre Kronorin suuntaan.

- Seitsemän maalia omiin Venäjää vastaan kertoo siitä, että kaikki ei ole kunnossa, leijonaluotsi tylytti.

- Mutta iso haaste meille. Ruotsi hyökkää voimakkaasti koko viisikolla ja pakit tukevat hyökkäyksiä vahvasti. Vastaavasti ne puolustavat sitten vähän huonommin, hän lisäsi.

Jalonen otti ilon irti myös kamppailun henkisestä asetelmasta. Länsinaapurin tähdistölle kotimatka puolivälierien jälkeen olisi karmea floppi.

- Tappion pelko on siellä aika vahvasti puserossa. Jos saadaan hyvä alku peliin, niin alkavat varmasti puristaa mailaa. Siihen me pyritään iskemään, sehän on ihan luonnollista. Mutta onhan se huikea ryhmä, Jalonen tuumasi.