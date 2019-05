Leijonaluotsin mukaan MM-valinnat ovat yksinkertaisia - "Suuri yleisö ei tunnu ymmärtävän sitä ollenkaan"

Suomen joukkueen kasaaminen jääkiekon MM-kisoihin on aina enemmän tai vähemmän suurennuslasin alla. Mitä vähemmän absoluuttisia leijonahuippuja on tuloillaan, sitä tarkemmin suurennuslasilla sihtaillaan.

Ja nyt on mitä sihtailla. Leijonien ainoat NHL-pelaajat, Floridan hyökkääjä Juho Lammikko ja Chicagon puolustaja Henri Jokiharju, pelasivat tällä kaudella yhteensä 78 NHL-ottelua, eikä kumpikaan tehnyt ainuttakaan maalia.

- Varmaan sen takia joukkueen rakentaminen on niin paljon kiinnostanut, kun NHL:sta ei tullut pelaajia. Hyvät vibat on silti joukkueesta, päävalmentaja Jukka Jalonen arveli joukkueen lähöinfossa Helsingissä tiistaina.

Sitten Jalonen paalutteli joukkueen rakennusprosessia tyypillisen suoranuottiseen tapaansa, ellei suorastaan Jörö-Jukka rockin tahtiin.

- Tämä hommahan menee niin - jos joku ei ole vielä ymmärtänyt - että pelaamalla liigassa hyvin voi päästä EHT:lle tai harjoitusotteluihin ja pelaamalla niissä hyvin voi päästä MM-kisoihin. Näin se menee, Jalonen avasi pellit.

- Kahden tasaisen pelaajan valinnassa etu on tietysti sillä, joka on ollut pitkään leirityksessä mukana, hän lisäsi.

"Kaikki on tehty"

Mestari-HPK:sta ei mahtunut mukaan yhtään pelaajaa, hopea-Kärpistä joukkueeseen liittyivät puolustukseen kokoa ja näköä tuovat Atte Ohtamaa sekä Jani Hakanpää, maalivahtiosastoa vahvistaa liigan tämän hetken paras veräjänvartija Veini Vehviläinen.

- Tällä aikataululla liigan finaaleista tulevan pelaajan pitää tuoda joukkueeseen takuuvarmasti jotain sellaista lisäarvoa, jota meillä ei vielä ole. Muuten ei voi oikein valita, meidän pitäisi nähdä pelaaja kansainvälisissä peleissä. Se on sääli pelaajien kannalta, mutta kalenteri on tällainen, Jalonen taustoitti.

Päävalmentaja vakuutti, ettei ole kokenut rakennusvaihetta mitenkään hankalaksi, vaikka kieltäytymisiä eri syistä tuli solkenaan.

- Valintaprosessi on lopulta hyvin yksinkertainen, mutta suuri yleisö ei tunnu ymmärtävän sitä ollenkaan, Jalonen tykitti.

Ja vakuutti, että kiveäkään ei jätetty kääntämättä.

- Kaikki on tehty niin hyvin kuin eväät riitti. Jere (GM Lehtinen) on tehnyt hyvää työtä NHL:n suuntaan, ei siinä ole kahta sanaa. NHL:n tilanne on ollut koko ajan hyvin tiedossa. Ei siellä mitään isoja yllätyksiä ollut. Se on ihan selvää, että isojen diilien tekijät eivät tule, jos neuvottelut ovat kesken.

"Ihan hölmöläisen hommaa!"

Sekä NHL- että KHL-pelaajien osalta on liikkunut tarinoita siitä, että vaatimus pitkästä leirityksestä on karkottanut suomalaishuippuja MM-projektista. Tämän Jalonen kiisti pontevasti.

- Kaikkia ei tietenkään kysytty, mutta niistä joita kysyttiin, yhdenkään kanssa ei puhuttu leirityksestä mitään. Siellä oli erilaisia syitä poisjäänteihin, mutta ei meillä mitään vaatimusta ollut siitä, että leirille pitää tulla heti. Jokaisen tilanne olisi kartoitettu erikseen, mikä on järkevää ja paljonko pelaaja tarvitsee kauden jälkeen "happea", päävalmentaja vakuutti.

- Eihän me hyviä pelaajia karkoiteta tuollaisilla vaatimuksilla. Sehän on ihan hölmöläisen hommaa, hän jyrisi.

"Kovempia jätkiä kuin NHL:ssa"Budapestin kautta kisapaikalle Kosiceen matkusti tiistaina Suomen lopullinen MM-joukkue. Columbus Blue Jacketsin putoamisen myötä Joonas Korpisalo, Markus Nutivaara ja Markus Hännikäinen vapautuivat periaatteessa leijonien käyttöön. San Jose-Colorado -parista voisi olla tarjolla Joonas Donskoi tai Mikko Rantanen ja Dallasin mahdollinen putoaminen päättäisi Roope Hintzin, Esa Lindellin, Miro Heiskasen ja Julius Hongan kauden.

Mutta näillä mennään.

- Ketään ei enää tule. Ei Columbuksesta, ei San Josesta, ei Coloradosta eikä mistään muualtakaan, Jalonen linjasi.

Uransa kuudensiin MM-kisoihin päävalmentajana lähtevä luotsi vakuutti uskoa omiinsa vuolassanaisesti. Mukana on peräti MM-kaukaloiden 18 ensikertalaista.

- Tässä joukkueessa on kova työmoraali, eikä meillä ole luistelussa tai kamppailupelaamisessa mitään hävettävää. Viisikkopeli on korkealla tasolla. Tässä on jätkiä, jotka on kovempia kuin moni NHL-pelaaja. Suomen puolesta luita myöden!, Jalonen heitti.