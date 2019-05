Leijonat dominoi viisikkopelillä - Kakko iski kaksi, "Mörkö" pommitti alkutahdit

MM-avaus Suomi-Kanada oli pelilliseltä kuvaltaan odotetunlainen kamppailu. Nimetön, mutta perusrunkonsa osalta viikkoja yhdessä ollut leijonalauma oli viisikkotasolla yli 300 NHL-maalin Kanadaa edellä ja pystyi sillä konstilla kuromaan umpeen vajetta pelaajien laadussa.

Eikä leijonat pelkästään rinnalle kiivennyt, vaan paineli reipasta kyytiä vasenta kaistaa ohi. 3-1 -voittolukemat olivat 18 ensikertalaisen laumalle täysin ansaitut.

- Toinen erä oltiin vähän purjeessa, Kanada aktivoitti pelaamistaan ja meidän hyökkäyspeli jäätyi. Kolmanteen saatiin taas rivit kasattua ja se oli taas hyvä, ehjä erä meiltä, päävalmentaja Jukka Jalonen luonnehti.

Moni epäilemättä haukkoi henkeään niin Steel Arenan lehtereillä kuin kotikatsomoissakin leijonalauman harmonisen ja jämerän peliesityksen edessä. Kaapo Kakon ilmiömäisen 1-0 -osuman jälkeen voittajasta ei lopulta ollut kovin paljon epäselvyyttä, vaikka Jonathan Marchessault napautti nopeasti Kanadan 1-1 -tasoituksen ylivoimalla.

Jalonen ei yllättynyt, eikä henkeään haukkonut.

- Näin viime viikolla sen, kun pelattiin NHL:sta kasattuja miehistöjä vastaan, että kaikki joutuu meidän kanssa nesteeseen. Ihan sama, ketä sieltä tulee, päävalmentaja tykitti.

"Yksilötaidolla on vaikea virkata"

Rehellisyyden nimissä on toki todettava, että neljän harjoituksen ja yhden harjoitusottelun turvin laatikkoon loikannut Kanada oli vielä pahasti keskeneräinen. Lisäksi se menetti ykköstähtensä John Tavaresin sairastuvalle kisojen aattona.

Silti se oli yksilötaidostaan huolimatta yllättävän aseeton.

- Kyllä me tiedettiin, että pystytään pelaamaan. Nämä jätkät luistelevat ja taistelevat ihan yhtä lailla kuin NHL-pelaajat, mutta viisikkopelissä me ollaan parempia. Yksilötaidolla on vaikea mitään virkata, kun annetaan kunnolla painetta, Jalonen sanoi.

Kakko liittyi Laineen seuraan

Ottelun varsinainen tarina oli tietysti 18-vuotias Kaapo Kakko. Toni Rajala jatkoi Arttu Ilomäen pystyavauksen näppärästi jalkojen välistä Kakolle, joka karkasi yksin läpi ja luritti horjutettunakin kiekon taitavasti ohi kaksinkertaisen Stanley cup -voittaja Matt Murrayn.

- Varmaan olisi rankkari tullut, jos en olisi tehnyt maalia. Hyvä syöttö, pääsin läpi ja jotenkin vain ujutin sisään, Kakko tuumasi.

- Jäätävä suoritus, päävalmentaja hihkui.

MM-kisoihin merkittävä muutos – Milanon murhenäytelmä ei enää voi toistua

U18-ikäisen pelaajan maali MM-kisoissa ei ole ihan jokavuotista kauraa. Edellisen kerran moiseen pystyi Patrik Laine kolme vuotta sitten ja sitä ennen Slovenian NHL-tähti Anze Kopitar vuonna 2005. Kakko ei toki tyytynyt pelkkään avausmaaliin, vaan lopetti Kanadan pyristelyt lopullisesti iskemällä 3-1 -tyhjään rysään.

- Taisi olla kauden ensimmäinen maalini tyhjiin. En ole juurikaan päässyt viidellä kuutta vastaan puolustamaan edes liigassa. Se vähän yllätti, Kakko sanoi.

Ei tunnu kivalta, kun Mörkö ryskää

Helpottavan avausottelun voiton arkkitehtejä olivat toki myös 1+1 tehot kirjannut ja voittomaalin iskenyt ykkössentteri Ilomäki sekä heti ensimmäisessä vaihdossa karmeilla pommeilla Kanadaa pehmittänyt kapteeni Marko Anttila.

"Mörkö" ajoi heti alkuun kaksi sen sortin taklausta, että niiden mittaamiseen piti kaivaa esille vanha kunnon Richterin asteikko.

- Kyllä se joukkueelle antaa itseluottamusta ja varmaan vastustaja ihmetteli, että kun me ollaan NHL:sta, niin mistäköhän nämä jätkät on. Ei se koskaan kivalta tunnu, kun 110-kiloinen rysähtää päälle, Jukka Jalonen myhäili.

- Oli se iso juttu. Ja yleisö oli todella hyvin meidän tukena, en osannut ajatella ennen tätä, että sillä voi olla noin iso merkitys, Kaapo Kakko hehkutti.

Leijonahurmoksista kiekkokansaa oli paikalla runsaslukuisesti ja myös slovakialaisyleisö otti Suomen joukkueen omakseen.

Lauantaina tilanne on toki toinen, kun leijonalauma kohtaa isäntämaan iltaottelussa.