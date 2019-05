Leijonat ei säiky nimivahvaa jenkkiryhmää – "Se on ihan sama, mitä paperilla lukee"

MM-kisojen otteluohjelma oli laadittu sellaiseksi, että sen piti ottaa luulot pois nimettömältä leijonalaumalta heti kättelyssä. Mutta eipä ottanut. Ensin kellistyi Kanada, sitten kisaisäntä Slovakia.

Maanantain vastustaja on Kosicen A-lohkon nimivahvin porukka Yhdysvallat. Tältä kaudelta 339 NHL-maalin jenkkiryhmä on ainakin nimilistan osalta mestariehdokas.

- Nimet on nimiä. Se on ihan sama, mitä paperilla lukee. Jenkeillä voi olla isompia nimiä, mutta me lähdetään vain tekemään omaa hommaa, Chicago Blackhawksin puolustaja Henri Jokiharju tuumasi äitienpäivän harjoitusten jälkeen.

38 NHL-ottelua tulokaskaudellaan pelannut Jokiharju saa vastaansa kaksi pirullisen tehokasta joukkuekaveriaan. Yhdysvaltoja kipparoi viime vuoden tapaan Patrick Kane, joka paukutti tällä kaudella hulppeat 44 maalia. Vain Aleksander Ovetshkin, Leon Draisaitl, John Tavares ja Steven Stamkos osuivat useammin kuin Kane.

Kokenutta maaliruiskua säesti 21-vuotias Alex DeBrincat, joka heilautti verkkoa 41 kertaa.

- Kumpikin haluaa kehittyä koko ajan ja tulevat aina viimeisinä pois jäältä. Eikä DeBrincat sattumalta tehnyt 40 maalia. Se on melkoinen temppu 1997 syntyneelle, ei tuon ikäisiä montaa ollut, jotka olisivat yli 40 maalia tehneet, Jokiharju sanoi.

Eipä ollut ei. DeBrincatin ohella yli 40 maaliin pystyi tämän kauden NHL:ssa tasan yksi "ysiseiska", maailman parhaaksikin mainittu Connor McDavid. Kosicessa DeBrincat on viimeistellyt kolme maalia, Kane nakuttanut tehot 1+2. Mutta leijonapuolustuksen kuopus Jokiharju tietää, millä seurajoukkuekaverit pidetään kurissa ja herran nuhteessa.

- Täytyy pysyä lähellä ja olla kova. Ne eivät ole kovin isoja miehiä, joten fyysisyyttä peliin, Jokiharju määritteli.

Suomen joukkue vietti välipäiväänsä huolta vailla ja läppä lensi napakan puolen tunnin jääharjoituksen aikana. Yhdysvaltain kaataminen tietäisi sitä, että leijonat olisi hyvin lähellä lohkovoittoa.

- Aika paineeton tilanne meillä on ja todella hyvä joukkuehenki. Se on myös iso voimavara, Jokiharju arvioi.

Mörkö muistuttaa taas Kanea

Jokiharjun ohella pienimuotoinen Chicago-tausta on myös leijonakapteeni Marko Anttilalla. "Mörkö" pelasi Blackhawksin nuorten lupausten leirillä Patrick Kanen kanssa yhden ottelun samassa ketjussa 12 vuotta sitten.

- Täytyy taas kysellä, että muistaako se. Viime vuonna ei ainakaan muistanut, velmuili Anttila, jonka juttutuokio Kanen kanssa viime kevään kisoissa johti supertähden kuumenemiseen ja kahden minuutin rangaistukseen.

Anttila oli Chicagon yhdeksännen kierroksen varaus vuonna 2004, Kane puolestaan koko NHL:n ykkönen kolme vuotta myöhemmin. Nyt viimeksi mainittu on yli 900 ottelun ja yli 900 pisteen veteraani. Mörkön osalta taalakaukalot jäivät käymättä.

- Ei siitä mitään hampaankoloon jäänyt, mutta se vähän harmittaa, että olin pelaajana niin raakile vielä silloin, Anttila muisteli.

Siksipä NHL-miesten kanssa vääntäminen maistuu erityisen hyvältä.

- Totta kai se sytyttää, kun en koskaan päässyt sinne mittaamaan omaa tasoani tällaisia pelaajia vastaan. MM-kisat on onneksi hyvä paikka siihen, Anttila myhäili.