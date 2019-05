Leijonat hävisi jatkoajalla – USA:n Larkin laukoi ratkaisun

Suomi kärsi jääkiekon MM-kisojen alkulohkossa 2–3-jatkoaikatappion Yhdysvalloille. Kosicessa pelattavan A-lohkon ottelun alku oli Suomelle surkea, sillä Brady Skjei vei lyöntilaukauksellaan Yhdysvallat johtoon 50 sekunnin pelaamisen jälkeen.

Lisää kylmää vettä Leijonien niskaan kaatoi erän puolivälissä Johnny Gaudreau, jonka laukaus pienestä kulmasta yllätti helposti Veini Vehviläisen. Ensimmäisen ottelunsa Slovakian MM-kisoissa pelanneelle Vehviläiselle avauserä oli vaikea, sillä myös Yhdysvaltojen avausosuma oli torjuttavissa.

Suomi kavensi erän lopussa Harri Pesosen yllätettyä pienestä kulmasta helpohkosti Yhdysvaltain Cory Schneiderin.

Toisessa erässä Vehviläinen löysi torjuntavireen ja Suomi petrasi muutoinkin esitystään. Leijonat tasoitti ottelun toisen erän päätösminuutilla ylivoimalla. Asialla oli Niko Ojamäki, joka laukoi kiekon tulisesti Sakari Mannisen syötöstä yläkulmaan.

Vehviläinen löysi torjuntavireen

Kolmannessa erässä Vehviläinen torjui jälleen varmasti, ja ottelussa mentiin jatkoajalle. Siinä ratkaisun viimeisteli Yhdysvaltain Dylan Larkin, jonka napakka laukaus meni Vehviläisen kainalosta verkon perukoille. Larkinin osuma syntyi ajassa 63.47.

– Vähän nihkeä alku, ja sitten pääsimme peliin mukaan. Erittäin tyytyväinen olen siihen, että kolmesta lohkon kärkimaasta on saatu yhteensä seitsemän pistettä, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi C More Sport -kanavan haastattelussa.

Jo ennen ottelun alkua runsaasti mielenkiintoa herättivät Suomen Kaapo Kakko ja Yhdysvaltain Jack Hughes, jotka ovat NHL:n varaustilaisuuden todennäköiset kärkinimet. Kakko on tehnyt Slovakian MM-kisoissa jo viisi maalia, mutta USA-pelissä hän jäi tehopisteittä. Myös Hughes jäi ilman pistemerkintöjä.

Ottelu oli Suomelle turnauksen kolmas. Jalosen valmentama joukkue aloitti turnauksen kukistamalla Kanadan ja Slovakian. Yhdysvallat hävisi avausottelunsa Slovakialle ja kukisti sen jälkeen Ranskan.