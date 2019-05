Leijonat hiljentämään Kosicen lauantai-iltaa – kokoonpanossa vain yksi muutos

ASETELMA: Jos Suomen 3-1 -voitto Kanadasta Kosicen perjantai-illassa oli jonkin sortin sensaatio, niin samaa voi sanoa isäntämaa Slovakian Yhdysvaltain kaadosta. Jenkit ovat liikenteessä A-lohkon nimivahvimmalla ryhmällä, mutta niin vain joutuivat taipumaan Slovakialle selvin 1-4 -numeroin. Slovakian ase oli sama kuin Suomenkin Kanadaa vastaan: tiivis ja harmoninen viisikkopeli.

Juuri tässä piilee leijonien haaste. Nyt vastaan asettuu joukkue, ei lauma yksilöitä kuten eilen. Aikanaan yli 1 000 NHL-ottelua pelanneen Craig Ramsayn luotsaamassa miehistössä on taitoa ja luisteluvoimaa riittämiin. 68-vuotias Ramsay on turnauksen vanhin päävalmentaja, mutta hän on pystynyt päivittämään tekemisensä 2020-luvun taitteeseen. Taustatukena on liuta tuttuja nimiä, kun apuvalmentajina häärivät Michal Handzus, Robert Petrovicky, Andrej Podkonicky ja Jan Lasak sekä joukkueen GM:nä Miroslav Satan.

Isäntämaa malttaa tarvittaessa maata trapissa ja iskeä vastaiskuilla. Jos tempo ja paineistus Kanadaa vastaan olivatkin korkealla tasolla, saatetaan nyt edetä verkkaisemmin. Jos tahtipuikko on tarjolla leijonille, se pitää pystyä poimimaan.

Jukka Jalosen miehistön kokoonpanossa on ainoastaan yksi muutos sitten eilisen, kun Juhani Tyrväinen korvaa Eetu Luostarisen kolmosketjun keskellä. Tolppien väliin luistelee jälleen Kevin Lankinen.

ARVIO: Vaikeasti ennakoitava kamppailu. Kumpikin joukkue pääsi avausotteluunsa haastajan asemasta, nyt tätä etua ei oikein ole. Leijonalaumassa on itseluottamus tapissaan ja vankka tekemisen meininki. Lisäksi suomalaisen yhteistyön jääkiekon-traditio on vahvempi kuin slovakialaisen. Leijonat hiljentää Steel Arenan lukemin 3-1 tai 3-2.

SEURAA HEITÄ: Uransa ensimmäisen MM-ottelun Steel Arenan huutomyrskyssä pelaava Juhani Tyrväinen on mielenkiintoinen nimi tähän kamppailuun. Tyrväisen "edeltäjä" Eetu Luostarinen on hänkin fyysinen pelaaja ja Tyrväistä isompi, mutta Tyrväinen on tarvittaessa härskimpi. On helppo kuvitella, että hän saa jossain vaiheessa iltapuhdetta erityishuomiota niin kotiyleisöltä kuin -joukkueeltakin.

Urheilu on tarinoita, ja yksi tarina Slovakian joukkueessa on ryhmän vanhin pelaaja sekä Kosicen oma poika, 39-vuotias Ladislav Nagy. Hän oli mukana kotikisoissa myös kahdeksan vuotta sitten, mutta silloin isäntämaa pelasi Bratislavan alkulohkossa. Joukkueensa kapteeni oli aikoinaan useamallakin kaudella yli 50 pisteen mies NHL:ssä. Parhaiden vuosiensa vedossa Nagy ei ole, mutta voittipahan mies tällä kaudella Slovakin liigan maalikuninkuuden 34 osumalla.

LEIJONIEN KOKOONPANO:

1.

25 Toni Rajala - 15 Arttu Ilomäki - 19 Veli-Matti Savinainen; 4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa

2.

82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko; 40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju

3.

41 Joel Kiviranta - 21 Juhani Tyrväinen - 20 Niko Ojamäki; 70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski

4.

76 Jere Sallinen - 91 Juho Lammikko - 12 Marko Anttila; 50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalivahti: Kevin Lankinen (Veini Vehviläinen)