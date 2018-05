Leijonat jyräsi USA:n ja kohtaa puolivälierissä Sveitsin

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisojen viimeisessä alkulohkopelissään Yhdysvallat 6–2. Voitto vei Leijonat B-lohkon ykköseksi, ja joukkue saa torstaina puolivälierissä vastaansa Sveitsin.

Sebastian Aho viimeisteli kolme osumaa ja Mikko Rantanen, Marko Anttila sekä Kasperi Kapanen maalin mieheen. Aho on kerännyt Tanskan MM-turnauksessa jo 17 tehopistettä (9+8).

Aho teki Yhdysvallat-pelissä kotimaista kiekkohistoriaa, sillä koskaan aiemmin suomalaispelaaja ei ole kerännyt yhdessä MM-turnauksessa 17:ää pistettä. Ennen Ahon pistehurjastelua kärkipaikkaa pitivät parhaimmillaan 16 pisteeseen yltäneet Saku Koivu ja Petri Kontiola.

Suomi kukisti alkulohkossaan muun muassa Kanadan ja USA:n selvästi, mutta vastapainoksi tulivat tappiot Saksalle ja Tanskalle.

– Emme ole vielä saaneet kaikkea potentiaalia irti, päävalmentaja Lauri Marjamäki uskoi C Moren tv-haastattelussa.

Aho iski kolme maalia

Leijonat siirtyi Ahon maalilla johtoon ajassa 10.17. Osuma syntyi Suomen pitkän pyörityksen jälkeen, kun Aho laukoi kiekon miinuskulmasta maalivahti Keith Kinkaidin kautta verkon perukoille.

Avauserän lopussa Aho iski jälleen. Osuma oli onnekas, sillä kiekko pomppasi päädystä erikoisesti etutolpalle. Aho oli kärppänä paikalla ja vei Suomen 2–0-johtoon. Markus Nutivaara sai osumaan syöttömerkinnän.

Toisen erän päätösminuuteilla Rantanen pani Kinkaidin eteensä torjuman irtokiekon maaliin ja vei Suomen 3–0-johtoon.

Päätöserässä Anttila vei Suomen jo 4–0-johtoon, kunnes Yhdysvallat sai Patrick Kanen maalilla kuparisensa vihdoin rikki. Se jäi Yhdysvalloille laihaksi lohduksi, kun Kapanen teki ylivoimalla 5–1 ja Aho viimeisteli 6–2-loppunumerot tyhjiin.

– Meillä on erinomainen joukkue, ja voimme voittaa kenet tahansa, Granlund sanoi C Morelle.

Suomi pelaa puolivälieränsä Herningissä, joten se ei joudu matkustamaan.

Marjamäki ei tiennyt Sveitsistä mitään

Suomi kohtaa jääkiekon MM-turnauksen puolivälierässä torstaina Sveitsin, mutta päävalmentaja Lauri Marjamäellä oli niukasti tietoa seuraavasta vastustajasta.

– En mitään, Marjamäki vastasi kun häneltä kysyttiin heti Yhdysvallat-pelin jälkeen tietoja Sveitsistä.

Sveitsi hävisi Kööpenhaminan alkulohkossa Venäjälle, Ruotsille ja voittolaukauskisan jälkeen Tshekille, mutta kaatoi Itävallan, Slovakian, Valko-Venäjän ja Ranskan. Hetken mietittyään Marjamäki sai kaivettua muististaan hiukan informaatiota torstain vastustajasta.

– Hyviä pelaajia. Kuulin, että (Nashville Predatorsin) Roman Josi on tullut sinne. Huippujoukkue, luisteleva joukkue, se tulee ensimmäisenä mieleen.

Suomi pelaa puolivälieränsä Herningissä, kun taas Sveitsi matkustaa peliin Kööpenhaminasta.

– Meillä on täällä ihan hyvä olla. Meillä oli nyt aamupeli, ja meillä on nyt palautumisetu. Ei meillä ole mitään moittimista. Hotelli toimii ja halli toimii. Kiva täällä on jatkaa pelaamista, Marjamäki sanoi.

Miten pää kestää

Janne Pesosen, Marko Anttilan ja Saku Mäenalasen nelosketju on puolustanut läpi turnauksen mallikkaasti, ja Yhdysvaltoja vastaan Anttila teki uransa toisen arvoturnausmaalin.

Anttila sai myös provosoitua Patrick Kanen suunpieksäntään kanssaan, mikä aiheutti Yhdysvalloille jäähyn vaihtovirheestä kolmannessa erässä. Marjamäki aloitti neloskentän arvioinnin vihjaamalla, että Mäenalanen saattaa vielä nousta NHL:ään.

– Oli sellainen tilanne, että meidän piti pystyä yksilötasolla parantamaan. Siitä puhuttiin Anttilan ja Mäenalasen kanssa. Pelit kovenee ja nyt ne vastasivat siihen huutoon. On sellainen tunne, ettei me olla vielä lähelläkään meidän potentiaalia. Sieltä yksilötasolta sitä potentiaalia saadaan.

Anttila itse kertoi olleensa runsaat kymmenen vuotta sitten Chicago Blackhawksin harjoitusleirillä ja muistavansa Kanen sieltä – mutta epäili, ettei Kane muistanut häntä.

– En usko. Taidettiin olla samassa ketjussakin joku sisäinen treenipeli, mutta en usko että hän muistaa.

Anttila kertoi avanneensa keskustelu kysymällä Kanen kuulumisia.

– Kyselin että miten pää kestää. Se on spontaania, hauskaa verbaliikkaa. Yllättäen hän lähti siihen mukaan.