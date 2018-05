Leijonat kiinnostaa huimasti – peli Saksaa vastaan tavoitti 2,3 miljoonaa suomalaista

Sunnuntain myöhäisillan jääkiekon MM-kisojen ottelu Saksa-Suomi tavoitti MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla yhteensä 2,3 miljoonaa katsojaa. Lukuun on laskettu katsojat, jotka ovat katsoneet ottelua yhtäjaksoisesti vähintään kolme minuuttia. Ottelun keskikatsojamäärä oli 1,43 miljoonaa.

Leijonien ottelut ovat keränneet tasaisesti miljoonayleisöjä. Saksa-pelin lisäksi Tanska-peli tavoitti 2,2 miljoonaa katsojaa keskikatsojamäärän ollessa sama 1,43 miljoonaa. Eniten yleisöä ovat siis kiinnostaneet Leijonien ainoat tappioon päättyneet pelit. Kaikkien Suomen pelien keskikatsojamäärä on ollut 1,24 miljoonaa.

Suomen Tanska- ja Saksa-pelit ovat koko alkuvuoden katsotuimpia tv-ohjelmia. Edelle keskikatsojamäärissä yltävät vain presidentinvaalien tulosjulkistuslähetys sekä vaali-illan yhteydessä lähetetyt tv-uutiset. Katsojaluvut on saatu Finnpanel Oy:n tv-mittaritutkimuksesta.

Suomen seuraava ottelu on tiistain peli USA:ta vastaan, joka pelataan jo kello 13.15 alkaen.