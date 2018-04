Leijonavalmennus odottaa kahden NHL-Mikon ratkaisuja

Jääkiekkomaajoukkueen johto odottaa Mikko Koivun ja Mikko Rantasen ratkaisuja, kun MM-kisojen alkuun on runsas viikko. Leijonien general manager Jere Lehtinen kertoi Suomen harjoitusten yhteydessä olleensa yhteydessä molempiin ja odottavansa hyökkääjien päätöstä.

– Katsotaan huomenna, mikä on tilanne, sanoi päävalmentaja Lauri Marjamäki.

Rantanen, 21, pelasi Colorado Avalanchessa läpimurtokautensa keräten 29+55 pistettä, kun taas Koivu helpottaisi Leijonien pulaa kärkisenttereistä.

– Meidän olympiakeskushyökkääjät ovat suurin piirtein kaikki tällä hetkellä puukon alla, Marjamäki laskeskeli.

Päävalmentajan kaavailuissa useampikin laitahyökkääjä voi joutua keskushyökkääjäksi.

– Sebastian Aho on pelannut sentterinä, Mikkekin (Mikael Granlund) pystyy tarvittaessa pelaamaan sentterinä ja (Mika) Niemi on pelannut hyvin neloslinjassa, mutta kyllä iso juttu olisi, että pystyttäisiin tuottamaan enemmän keskushyökkääjiä. Toisaalta peli on menossa tiettyyn pelipaikattomuuteen, mutta aloituksissa se näkyy, Marjamäki selvitteli.