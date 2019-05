Leijonien kokoonpanoon merkittäviä muutoksia - Löytyykö Kakon kaveriksi ratkaisijoita?

ASETELMA: Jääkiekossa puhutaan usein siitä, että voittavaa kokoonpanoa ei vaihdeta, mutta Suomi on toiminut Kosicessa toisin. Pientä hienosäätöä nähtiin Kanada-ottelun jälkeen, eikä voitto Slovakiastakaan sementoinut mitään.

Leijonien ykkösketju menee kokonaan uusiksi, kun Arttu Ilomäki on katsomon puolella ja leijonahistorian vanhin MM-debytantti Kristian Kuusela nousee ykkösketjuun. Sentterin paikan siinä ottaa Juhani Tyrväinen, toisessa laidassa jatkaa Toni Rajala. Eetu Luostarinen puolestaan palaa kolmosen keskelle.

Vakuuttavasti kaksi ottelua torjunut Kevin Lankinen puolestaan on kokonaan huilivuorossa, kun tolppien väliin luistelee Veini Vehviläinen adjutanttinaan Jussi Olkinuora.

Illansuun vastustaja Yhdysvallat on Kosicen lohkon nimekkäin ryhmä. Kisa-avauksessaan jenkit kompastuivat Slovakiaan 1-4, mutta eilen Ranska kaatui leikittelevän kevyesti 7-1. Viisikkotasolla touhu on toki keskeneräisempää kuin leijonilla, mutta yksilötaitoa ja luisteluvoimaa on vaikka muille jakaa. Materiaalin puolesta jenkkien pitäisi pystyä taistelemaan maailmanmestaruudesta.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka vahvasti Yhdysvallat lähtee pelaamaan pois tulikuumaa Kaapo Kakkoa. Nuorukainen on iskenyt Suomen seitsemästä maalista viisi. Mielenkiintoista on myös nähdä, mitä tapahtuu, jos jenkit onnistuvat pimentämään Kakon. Kun Ilomäki on huilivuorossa, on tämän kokoonpanon leijonista maalinteossa onnistunut Kakon ohella vain puolustaja Petteri Lindbohm.

ARVIO: Haaste on leijonille toistaiseksi näiden kisojen kovin, mutta ei mitenkään ylitsekäymätön. Jos Suomi pystyy pysymään kiekossa kahden aiemman ottelun malliin, se nakertaa taatusti jenkkien pelihuumoria. Tasainen taistelu etenee 2-2 tai 3-3 -lukemissa jatkoajalle.

SEURAA HEITÄ: Kaapo Kakko on tunnetusti paukuttanut viisi maalia, Suomen kakkosketjun sentterillä Sakari Mannisella on kolme syöttöpistettä, mutta ketjun kolmannen lenkin Harri Pesosen pistetili on vielä avaamatta. Kisojen viralliset tilastot väittävät, ettei Pesosella olisi edes yhtään laukausta näissä karkeloissa. Ne tosin väittävät myös, että Pesonen olisi pelannut alle yhdeksän minuuttia ottelua kohden, joka ei taatusti pidä paikkaansa.

Jenkkien superlupaus Jack Hughes on hautautunut Kaapo-manian alle, mutta on silti edelleen todennäköinen ensi kesän ykkösvaraus. Ensimmäisiä miesten pelejään pelaavan Hughesin pistetili on näissä karkeloissa vielä avaamatta. Suomi-ottelu on Hughesille sikäli merkkipaalu, että se on viimeinen, jonka nuorukainen joutuu pelaamaan häkki päässä. Huomenna napsahtaa mittariin 18 vuotta ja täysi-ikäisyys mahdollistaa IIHF:n sääntöjen mukaan kokomaskista luopumisen.

LEIJONIEN KOKOONPANO:

1: 25 Toni Rajala - 21 Juhani Tyrväinen - 71 Kristian Kuusela; 4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa

2: 82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko; 40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju

3: 19 Veli-Matti Savinainen - 27 Eetu Luostarinen - 20 Niko Ojamäki; 70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski

4: 76 Jere Sallinen - 91 Juho Lammikko - 12 Marko Anttila; 50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalivahti: Veini Vehviläinen (Juho Olkinuora)