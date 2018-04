Leijonissa sittenkin imua – Kasperi Kapanen tulee Torontosta MM-leijoniin

Leijonissa on sittenkin imua. Kevään aikana on päivitelty NHL-pelaajien kieltäytymisiä, mutta viime päivinä MM-kisaryhmä on täyttynyt päivä päivältä Pohjois-Amerikan vahvistuksilla.

Kanadalainen kiekkosivusto TSN ilmoitti perjantaina, että myös Toronton Kasperi Kapanen lähtee Tanskan MM-turnaukseen. Kapanen, 21, osallistuu aikuisten MM-kisoihin ensi kertaa urallaan.

Hän teki NHL:n runkosarjassa Torontolle seitsemän maalia ja yhdeksän tehopistettä pelaamissaan 38 ottelussa. Pudotuspeleissä hän viimeisteli seitsemässä ottelussa yhden maalin.

Kapanen ratkaisi vuonna 2016 Suomelle nuorten maailmanmestaruuden jatkoaikamaalillaan.

Toisen polven NHL-kiekkoilija vakiinnutti pelipaikkansa Maple Leafsissa kevätkaudella. Kahdella edelliskaudella hän pelasi NHL:n runkosarjassa alle kymmenen ottelua.