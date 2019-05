Mörkön ja Jörö-Jukan kultainen näyttämö – "Epätodellinen fiilis, tyhjä olo"

Jukka Jalosella on merkillinen tapa voittaa maailmanmestaruuksia Slovakian pääkaupungissä Bratislavassa. 2011 leijonat meni vaikeuksien kautta voittoon, nyt hämmästyttävän tiiviin joukkueen ja brutaalin työnteon myötä.

Summeri soitti finaalin päättyneeksi puoli kahdentoista korvilla Suomen aikaa. Kanada oli kaatunut 3-1.

Marko Anttila 1-1.

Marko Anttila 2-1.

Harri Pesonen 3-1.

Se oli siinä.

Päävalmentaja Jukka Jalonen saapui kansainväliseen lehdistötilaisuuteen kuivin taminein. Perinteinen valmentajan suihkuun vieminen oli jäänyt toteutumatta.

- Jätkät varmaan unohti sen. Toivottavasti eivät muista, kun kohta menen tuonne koppiin. Ei tee mieli mennä vaatteet päällä suihkuun, vaikka helvetinmoinen hiki onkin, Jalonen murjaisi.

Bratislavan leijonalauma oli taas poikkeuksellinen.

- Hieno matka, seitsemän viikkoa. Yksitoista pelaajaa oli mukana koko reissun. Olen todella ylpeä näistä jätkistä, Jalonen sanoi.

- Erikoinen, spesiaalifiilis. Ei tätä ole oikein vielä ymmärtänyt, mutta ehkä se kohta iskee tajuntaan. Nyt on vähän tyhjä olo.

Toisen kerran Tonavan rannoilta kultaa huuhtonut Jalonen myönsi, että Bratislavasta on tullut hänelle erityinen paikka.

- Tämä tuntuu olevan Suomen maajoukkueelle onnekas paikka ja minulle tietysti myös, päävalmentaja myhäili.

"Marko Anttilan joukkue"

Hän korosti jälleen pitkän leirityksen merkitystä ja sitä, että leirityksellä pitää nimenomaan olla merkitystä. Sen pitää olla aito mahdollisuus kamppailla paikasta lopullisessa kisajoukkueessa.

- Ei ehkä ole kovin fiksua, jos ainuttakaan leirityksen alussa ollutta pelaajaa ei kelpuuteta kisoihin, Jalonen tuumasi.

Heitossa saattoi aistia pienen piikin esimerkiksi Ruotsin ja Venäjän NHL-sikermien suuntaan.

Yksi yhdestätoista oli kapteeni Marko Anttila.

- Jos 2011 oli Mikko Koivun joukkue, niin kyllä tämä oli Marko Anttilan joukkue. Molemmat todella kovia johtia, vaikkakin erilaisia, Jalonen totesi.

- Kaikesta aisti jo leirityksen aikana, että nyt on kapteeni löytynyt. Hän on niin pidetty joukkueen keskuudessa. Kauhea työmoraali, ei ikinä syyttele ketään ja ottaa kaikki huomioon. Ei hänestä voi olla pitämättä, hyvin harvinainen pelaaja.

Terveisiä suihkulähteisiin

Heti taiston tauottua internet täyttyi kuvista ja videoista, joissa Suomen torit olivat tupaten täynnä ja suihkulähteissä polskittiin. Jalonen saattaa joskus olla liikanimensä Jörö-Jukka arvoinen, mutta nyt jäyhän päävalmentajan kasvot sulivat hymyyn.

- Kyllä tämä kertoo siitä, miten paljon leijonat merkitsee Suomen kansalle, Jalonen arvioi.

- Sen takia pelaajat lyö itsensä aina täysillä likoon, kun pelaamaan lähdetään. Joskus tulee rapaakin, mutta kun tehdään sataprosenttisesti töitä, niin kriittisinkin fani leppyy. Vaikka ei aina voitettaisikaan, Jalonen lähetti terveisiä suihkulähteisiin, hän jatkoi.

"Se riski on olemassa"

Valtaisan Mörkö-ilmiön neljällä pudotuspelimaalillaan ja sympaattisella olemuksellaan liikkeelle sysännyt Anttila oli äimän käkenä.

- Epätodellinen fiilis, hän totesi.

- Kaikilla on tunteet pinnassa, kaikki ovat liikuttuneita. Ei me tiedetä, mitä on tapahtunut, mutta pidetään hauskaa, Mörkö ohjeisti.

Anttila on tästä lähin vähintään Ville Peltosen veroinen kansallissankari. Mörkö tunnetaan nyt joka niemessä, notkossa ja saarelmassa. Leijonasankari suhtautui tilanteeseen rauhallisesti myhäillen.

- Se pitää tiedostaa, että tällainen riski on olemassa, kun näihin hommiin lähtee, Mörkö veisteli.

Lempäälän miehestä tuskin saa naistenlehdissä kotiaan esittelevää superjulkkista, mutta ainakaan vielä huomio ei haittaa.

- Antaa mennä vaan! Ainakin jätkillä on ollut hauskaa Mörkö-juttujen parissa, Anttila herkutteli.

"Ei voi olla pitämättä", sanoi päävalmentaja Jalonen. Se on juuri näin. Avoin, vilpitön, sympaattinen, kohtelias. Ottakaamme Mörköstä mallia, ihan jokainen.