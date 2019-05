MM-analyysi, lohko A: Yhdysvallat ja Kanada dominoivat Kosicessa - selviytyykö nimetön leijonalauma edes jatkopeleihin?

Kosicessa pelataan MM-kisojen alkulohko A. Sen muodostavat isäntämaa Slovakian ohella Kanada, Yhdysvallat, Suomi, Saksa, Tanska, Ranska ja Iso-Britannia.

Suosikit

A-lohkon tulivoimaisimman miehistön marssittaa areenalle Yhdysvallat. Jeff Blashillin luotsaamassa joukkueessa on peräti seitsemän pelaajaa, jotka iskivät tällä kaudella NHL:ssa vähintään 25 maalia. Heistä ahnein oli kapteeni Patrick Kane 44 osumalla, Alex DeBrincat komppasi 41:llä. Ryhmän heikkous lienee maalivahtipeli, mutta tällä tykistöllä on varaa muutama omiin ottaakin.

Jenkkijoukkueessa yössä viihtyminen kesken kisojen on vielä vanhaan malliin arvossaan, mutta porukka muistaa myös keskittyä pelaamiseen, kun sen aika on. Nyt kasassa on nippu, jolla voi voittaa maailmanmestaruuden. Moisen tempun Yhdysvallat on tehnyt MM-kisoissa vain kerran, Prahassa 86 vuotta sitten. Lisäksi vuoden 1960 olympiakullalla on myös MM-arvo.

Kivikova on leijonien avausvastus Kanadakin. Hyökkäyksen ykköstähti on 47 maalia tällä kaudella paukuttanut John Tavares. Pakkikaluston mielenkiintoisin nimi on Erik Karlssonin paikan Ottawan kiekollisena liiderinä perinyt Thomas Chabot, joka takoi uransa toisella NHL-kaudella 70 otteluun muhkeat pisteet 14+41=55. Kaksinkertaisen Stanley cup -voittajan Matt Murrayn pitäisi pystyä huolehtimaan siitä, että Kanadan touhut eivät jää maalivahtipelistä kiinni.

Yhdysvaltain ja Kanadan pitäisi kaiken järjeen mukaan ratkoa lohkovoitto keskenään. Elleivät nämä miehitä sijoja 1.-2. on jotain merkillistä tapahtunut. Pelaajamateriaaliltaan joukkueet ovat niin ison harppauksen lohkon muita joukkueita edellä, että homman pitäisi hoitua vähän löyhemmälläkin työmoraalilla.

Taistelee jatkopaikasta

Leijonaluotsi Jukka Jalonen laittoi kaikki munat pelitapakoriin ja siihen, että ehditään harjoitella ja pelata mahdollisimman paljon samalla rungolla. Yhtenäisyys ja yhteistyön jääkiekko ovat leijonien vahvuudet, tähtipelaajia ei mukana ole. Mutta kuinka paljon materiaalivajetta pystytään lopulta pelillisillä asioilla kompensoimaan? Paljon, mutta ei loputtomasti.

Suomi voitti ennen kisoja pelaamistaan yhdeksästä harjoitusottelusta seitsemän ja se on tietysti positiivinen signaali, mutta lopulta melkoisen triviaali asia, kun MM-kisojen ratkaisupelejä ruvetaan päksimään. Joukkue muistuttaa profiililtaan jonkin verran Minskin hopearyhmää viisi vuotta sitten, tosin tässä joukkueessa ei ole Pekka Rinnettä maalin suulla, ei Jere Karalahtea johtamassa puolustusta eikä Olli Jokista kapteenina.

Kisaisäntä Slovakialla on edellisten kotikisojen osalta iso kasvojen pesun paikka. Kahdeksan vuotta sitten nähtiin maan kultaisen sukupolven viimeinen kokoontumisajo ja pelit päättyivät jo alkulohkoon. Se riski on olemassa tälläkin kertaa, vaikka mukana on seitsemän NHL-pelaajaa Montrealissa tehot 25+33=58 nakuttaneen Tomas Tatarin johdolla.

Lohkon musta hevonen on Toni Söderholmin luotsaama Saksa. Germaanien kirkkaimpana tähtenä tuikkii kahdeksan ja puolen miljoonan dollarin mies Edmontonista, Leon Draisaitl. Hän oli NHL:n pistepörssin nelonen tehoin 50+55=105 ja Aleksander Ovetshkinin ohella ainoa 50 maalin mies tällä kaudella. Hyvää taustatukea tulee vuosi sitten olympialaisissa hurmanneelta Dominik Kahunilta. Huipputaitava mailankäsittelijä debytoi tällä kaudella NHL:ssa ja keräsi Chicagossa ihan kelpo tehot 13+24=37.

Suomi, Slovakia ja Saksa ratkonevat keskenään kaksi viimeistä puolivälieräpaikkaa. Niistä tulee hurja taistelu.

Jää alkulohkoon

A-lohkon alimman kerroksen porukoista Tanska voi täysosumapelillä nousta lyömään kiilaa taisteluun puolivälieräpaikasta, mutta se jäänee kuitenkin haaveeksi. Tahmeita tahkoamisia juutteja vastaan leijonilta on silti ennenkin nähty, eikä sellainen ole poissuljettua tälläkään kertaa.

Ranska kepittää kaiken järjen mukaan Iso-Britannian, mutta ei välttämättä muita. Brittien visiitti A-sarjaan 25 vuoden tauon jälkeen jää yhden kevään mittaiseksi, todennäköisesti nollan pisteen voimin.

Arvio

1. Yhdysvallat

2. Kanada

3. Slovakia

4. Suomi

5. Saksa

6. Tanska

7. Ranska

8. Iso-Britannia