MM-analyysi, lohko B: Ruotsi on suosikki Bratislavassa - jaksaako Venäjä pelata joukkueena?

Myös mitalipelejä isännöivässä Bratislavassa pelataan MM-kisojen alkulohko B. Sen muodostavat Venäjä, Ruotsi, Tshekki, Sveitsi, Norja, Latvia, Itävalta ja Italia. Kahden kärki erottuu selkeästi.

Suosikit

Sikäli kun taistelu lohkovoitosta ihan tosissaan kiinnostelee, tämä on puhtaasti kahden kauppa. Venäjä ja Ruotsi operoivat muihin Bratislavan joukkueisiin nähden niin ylivertaisella materiaalilla, että hirvittää. Siinä toki piilee kummankin sudenkuoppa. Etenkin venäläisillä touhun on nähty usein karkaavan siihen, että maali ei enää itsessään kelpaa, vaan sen pitää olla mahdollisimman hieno ja mielellään näyttävän yksilösuorituksen päätteeksi tehty.

Venäjän rosteri on etenkin hyökkäyksen osalta aivan mielenvikaisen kova Nikita Kutsherovin, Aleksander Ovetshkinin ja kumppaneiden tähdittämänä. Näihin kisoihin valittu hyökkäyskalusto paukutti NHL:ssa tällä kaudella pitkästi yli 200 maalia ja melkoisen liudan KHL-osumia siihen päälle. Maalivahtipelikin on kisojen parasta, kun Andrei Vasilevski poimii kiekot kiinni. Jos päävalmentaja Ilja Vorobjov saa nippunsa yhtään pelaamaan joukkueena, Venäjä on ykkössuosikki maailmanmestariksi.

Mutta hurja on Ruotsinkin porukka. NHL-kaukaloissa nähtiin tällä kaudella 101 sveamamman poikaa, heistä 18 saapuu Bratislavaan, muassaan esimerkiksi tämän kauden tehokkain ruotsalainen NHL-pelaaja Elias Lindholm, joka takoi Calgarylle 27+51=78 pistettä. Kaimapoika, vuoden tulokkaaksi ehdolla oleva Pettersson säesti saldolla 28+38=66. Takalinjoilta löytyy taalaliigan tämän kauden tehokkain eurooppalaispakki, Chicagon Erik Gustafsson (17+43=60) sekä myös Tre Kronoria kipparoiva Arizonan kapteeni Oliver Ekman-Larsson.

Noin esimerkiksi. Joukkue on läpikotaisin täynnä laatua ja periruotsalaiseen tapaan Rikard Grönborgin miehistö on taatusti myös yhtenäinen joukkue.

Tshekkikin on saanut jalkeille kelpo miehistön, josta puolet tulee NHL:sta. Materiaalivertailussa se ei silti ole edes samalla seinällä Venäjän ja Ruotsin kanssa. Lohkon kolmossijan joukkue kuitenkin ottaa ollen reilun harppauksen lähintä uhkaajaansa Sveitsiä edellä.

Taistelee jatkopaikasta

Ykköstyrkky viimeiselle puolivälieräpaikalle on siis viime keväänä sensaatiomaisesti hopeaa ottanut Sveitsi. Patrick Fischerin luotsaama joukkue ei ole kovassa seurassakaan mikään heittopussi. Jos Norja tai Latvia saa jonkin suonenvedon ja Sveitsin peli jostain syystä yskii, ne voivat nousta hengittämään niskaan, mutta suurta hätää joukkueella ei pitäisi olla.

Sveitsin ykköstähti on Nashvillen kapteeni Roman Josi. Predatorsin luottopakki keräsi tällä kaudella NHL:ssa 15+41=56 pistettä ja oli Erik Gustafssonin jälkeen toiseksi tehokkain eurooppalaispuolustaja. Hyökkääjistä Nico Hirschier keräsi 47 ja Kevin Fiala 39 pistettä.

Jää alkulohkoon

Pahnanpohjimmaisten kärkikaksikko tulikin jo mainittua, sen muodostavat Latvia ja Norja. Latvialla on materiaalissaan inasen enemmän laatua, mutta vuonomaan Petter Thoresen saanee pohjoismaisia perinteitä kunnioittaen joukkueensa pelaamaan paremmin viisikoina kuin baltteja komentava vanhan liiton kanadalainen Bob Hartley.

Itävalta voittaa Italian ja kairannee varmemmaksi vakuudeksi vielä jonkun hajapisteen jostain välttäen näin jumbosijan ja passituksen B-sarjaan.

Arvio

1. Ruotsi

2. Venäjä

3. Tshekki

4. Sveitsi

5. Norja

6. Latvia

7. Itävalta

8. Italia