Maalinteon tehokkuudessa klikkasi, mutta mitään muuta hätää Suomella ei Ranskaa vastaan ollut MM-kisojen A-lohkon viimeistä edellisessä ottelussaan. Lopulta leijonat aiheutti Gallian kukoille sulkasadon maalein 0-3.

Jukka Jalosen miehistö olisi voinut päksiä pelin pakettiin jo ensimmäisessä erässä. Joel Kivirannan ohjaaman 1-0 -maalin lisäksi Harri Pesonen ja Henri Jokiharju kolisuttivat yläputkea ja muutamaan otteeseen kiekko pyöri aivan Florian Hardyn vartioiman maalin maaliviivan tuntumassa.

Lopullista ratkaisua leijonat joutui kuitenkin odottamaan kolmanteen erään saakka, kunnes Jere Sallinen iski komealla rystylaukauksella lopullisen 3-0 -naulan.

– Voittopeli. Näytti helvetin hyvältä. Maaleja oltaisiin tietysti voitu tehdä enemmän, päävalmentaja Jukka Jalonen napautti tiivistyksen ottelusta.

– Nolla maalia omiin. Silloin yleensä voittaa, Jalonen matematikoi.

"Heikoin osa-alue"

Ylivoima, jota leijonat pelasi kaikkiaan toistakymmentä minuuttia, jätti toivomisen varaa. Ranskalla oli alivoimaisena parikin maalipaikkaa, Cedric di Dio Balsamolla jopa läpiajo toisessa erässä.

– Ylivoima oli huolimatonta, se oli meidän heikoin osa-alue tänään, Jalonen myönsi.

­– Paikkoja oli kymmenkunta. Ylivoima on ainoa asia, josta pelaajia voi tämän pelin jälkeen tukistaa, hän lisäsi.

Puolustaja Mikko Lehtonen antoi tunnustusta vastustajalle.

– Ranska puolusti todella kovalla asenteella ja tukki keskustan. Ei sinne ollut helppo päästä, Lehtonen sanoi.

"Mulle on ihan sama, kuka valmentaa"

Ranska-voitto kasvatti leijonien pistepotin jo kuuteentoista, joka tarkoittaa sitä, että Suomi on Kosicen lohkossa vähintään kakkonen. Se taas tietää sitä, että joukkue pelaa torstain puolivälieränsä tutuksi käyneessa Steel Arenassa, eikä vielä keskiviikkona tarvitse matkustaa Bratislavaan.

– Ei se peliä ratkaise, mutta matkustamiseen menee aina energiaa. On se pieni etu meille, päävalmentaja Jalonen arvioi.

Suomen viimeisen alkulohkopelin vastustaja on ex-leijonapakki Toni Söderholmin luotsaama Saksa. Söderholmin neuvonantajana on mukana konkarivalmentaja Kari Jalonen.

Kaksikko tuntee suomalaisen kiekkoilun läpikotaisin, mutta se ei Jukka Jalosta kiinnosta.

– Mulle on ihan sama, kuka vastustajaa valmentaa. He tietävät, miten me pelataan ja me tiedetään miten he pelaavat, Jalonen kuittasi.