Mannertenvälinen lentolippu MM-leirityksen sijaan lomalle

Jääkiekon NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros on kesken, Suomen maajoukkue valmistautuu MM-kilpailuihin ja spekulaatio NHL-pelaajien liittymisestä MM-leiritykseen kuumenee kilpaa kevätauringon kanssa.

Samaan aikaan kun kilpailijamaat ilmoittavat uusien NHL-pelaajien liittymisestä MM-leiritykseen, Suomen osalta lasketaan kieltäytyneiden pelaajien määrää. Esimerkiksi Aleksander Barkov, Jussi Jokinen, Esa Lindell, Antti Raanta, Rasmus Ristolainen, Jesse Puljujärvi ja Markus Granlund ovat ilmoittaneet poisjäänneistään. Osalla pelaajista syynä ovat loukkaantumiset, osalla esimerkiksi perhesyyt.

Runkosarjan lopussa NHL-kautensa päättäneistä suomalaisista Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen eivät ole ilmoittaneet ratkaisustaan.

Ensi viikolla NHL:stä saattaa vapautua Mikko Koivun ja Mikael Granlundin kaltaisia leijonakonkareita tai nuorisotähdet Patrik Laine ja Mikko Rantanen. Moni saattaa seurata Laineen viime kevään esimerkkiä ja keskittyä toukokuussa MM-kilpailujen sijaan akkujen lataamiseen.

Farmivahvistuksilla Tshekkiin

MM-leiritys on edennyt kolmannelle viikolle. Leijonat saa tällä viikolla Tshekissä pelattaviin otteluihin mukaansa rapakon takaa maalivahti Ville Husson sekä puolustajat Julius Hongan, Henri Jokiharjun ja Ville Pokan.

Ensi viikolla leiritykseen liittyy ainakin Harri Säteri, joka väläytti osaamistaan talvella Floridan maalilla. Viisikosta Säterin lisäksi vain Honka pelasi kauden aikana NHL:ssä.

Huhtikuun maaotteluissa on nähty paljon debytantteja ja vielä harvemmalla on kokemusta aikuisten arvokilpailuista. Tshekkiin matkustavasta 26 pelaajan ryhmästä kymmenen on pelannut arvokilpailuissa.

Suomi aloittaa MM-kilpailut 5. toukokuuta Etelä-Koreaa vastaan. Suurmaista Suomi kohtaa alkusarjassa Kanadan ja Yhdysvallat. Lauri Marjamäen komennossa maajoukkue on voittanut syksystä 2016 lähtien arvoturnauksissa suurmaista vain Yhdysvallat, jonka Leijonat peittosi viime MM-kilpailujen puolivälierässä.

Marjamäki ei vastannut STT:n haastattelupyyntöön.