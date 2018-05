Marjamäki ei halua näpäyttää ketään – "Ihan hiekkalaatikkohommaa!"

Pieni takauma vuoden taakse. Kahden kierroksen jälkeen Suomi oli voittanut Pariisissa vaivoin Valko-Venäjän ja kärsinyt 1–5-tappion Ranskalle. Pelaajat vakuuttivat kuin yhdestä suusta hengen olevan hyvä, mutta kaukalossa meno oli usein ylivarovaista, ellei välillä peräti ahdistuneen näköistä.

Sellainenkin mahdollisuus Bercyn areenan uumenissa piili, että leijonalauma ei selviydy puolivälieriin. Sen luodin joukkue lopulta väisti ja väisti puolivälieräluodinkin. Neljäs sija oli pelaajamateriaaliin nähden kelvollinen tulos, mutta tahmeaa silti oli.

Silloin tikunnokkaan joutuu väistämättä päävalmentaja, se on huippu-urheilun laki. Lauri Marjamäki oli median kritiikin keskiössä, potkujakin vaadittiin.

Tänä keväänä Herningissä ei ole vaadittu, ainakaan toistaiseksi. Suomi on toki kohdannut vasta Etelä-Korean ja Latvian, mutta joukkue on myrskynnyt kaukalossa niin raikkaalla tavalla, ettei moista ole Marjamäen päävalmentajakaudella aiemmin nähty. Turhan hätäisiä johtopäätöksiä ei kahden pelin perusteella sovi vetää, mutta samalla tavalla arastelevaan kiekkoon, jota vuosi sitten nähtiin tämä joukkue tuskin vajoaa.

Joukkue on toki huomattavasti jalkavampi, mutta myös pelitapa on aktiivisempi.

Sini syveni

Pariisin illoissa sini Marjamäen silmäpusseissa syveni sitä mukaa, kun turnaus eteni. Hän ei silti kertaakaan sortunut monen monituisen kollegansa tapaan, kiukutteluun medialle.

Nyt voisi ehkä jo olla pieni sauma pienimuotoiseen näpäyttelyyn, mutta Marjamäki ei moiseen lähde.

– En todellakaan. Tuo on ihan hiekkalaatikkohommaa. Te (media) teette omaa työtänne ja minä omaani, ei tällaisia kannata miettiä. Keskitytään joukkueeseen ja näihin hienoihin pelaajiin, päävalmentaja linjaa.

– Aurinko paistaa ja on tehty 16 maalia, ei ole mitään syytä murjottaa. Eikä kovin paljon kannata murjottaa, vaikka joskus häviäisikin jonkun pelin, hän lisää.

Kenties jossain pienemmässä piirissä Marjamäki lausuu painavia ja valittuja sanoja medialta ja yleisöltä saamastaan palautteesta, mutta ei julkisesti.

– Tulos on se, mistä päävalmentaja kantaa vastuun ja jos se on heikko, kritiikkiä tulee, se on ihan selvä, hän toteaa.

"Viime vuonnakin oli mukavaa"

Kukaan ulkopuolinen ei tiedä, mitä joukkueen pukukopissa tapahtuu, mutta se mikä näkyy ulos päin, näkyy ulos päin. Olipa kyse sitten kaukalosta tai haastattelualueesta. Tämä ryhmä näyttää rennommalta, vapautuneemmalta ja hyväntuulisemmalta kuin vuoden takainen.

– En osaa sanoa siihen yksittäistä syytä. Meillä on todella luisteleva ja aktiivinen joukkue. Itseluottamus on hyvä ja henki on hyvä, pisterohmu Sebastian Aho aprikoi.

– Jokaisella on hyvä fiilis päällä ja jokainen tavallaan jakaa sitä toisilleen. Siitä lähte positiivinen kierre, hän lisää.

Aho vakuuttaa, että hengen puolesta kaikki palaset olivat paikallaan myös vuosi sitten.

– Se on niin monesta asiasta kiinni. Viime vuonnakin oli tosi mukavaa kisoissa ja oli hyvä joukkuehenki. Leijonissa on ollut aina. Peli ei vaan aina loksahda kohdalleen, hän selvittää.

Mediamylläkkään Carolinan tähti suhtautuu samalla hillityllä ammattimaisuudella kuin päävalmentaja Marjamäki.

– Suhtautuminen mediaan pitää olla aika neutraalia pelaajalla. Ei voi antaa sen vaikuttaa, ei voi mennä liian ylös eikä liian alas siitä, mitä muut ajattelee, Aho linjaa.