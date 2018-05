Marjamäki lupaa: Olemme huomenna huippujoukkue

Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki ilmoitti heti eilisen USA-voiton jälkeen, ettei tiedä mitään puolivälierävastus Sveitsistä. Yön yli nukuttuaan Marjamäellä oli jo lisää tietoa huomisesta vastustajasta.

– Huippulaatujoukkue. Puhutaan, että kautta aikain paras Sveitsin joukkue. Se on aika paljon sanottu, kun ajattelee että olivat muistaakseni finaalissa 2013. Seitsemän NHL-pelaajaa. Laatujoukkue. Venäjää ja Ruotsia vastaan maalin pelit, mitä katsoimme koutsien kanssa, Marjamäki sanoi Suomen harjoitusten jälkeen Herningissä.

Sveitsin pelityylistä Marjamäki ei silti paljoa sanonut, vaan korosti Suomen lähtevän peliin omaa pelityyliään korostaen.

– Kyllä se on tiedossa, mutta ehkä me menemme niin itsekkäästi, että mietimme omaa juttua eikä niin hirveästi Sveitsiä. Tosiasia on, että jos olisimme hävinneet eilen ja pelaisimme Ruotsia tai Venäjää tai Sveitsiä tai Tshekkiä vastaan, niin nyt on parhaat jäljellä ja pitää pystyä parantamaan omaa suoritusta. Me olemme valmiina. Olemme pelanneet hyvää lätkää. Joukkue on sitoutunut ja valmistautunut, yritämme mennä omilla eväillä.

Marjamäki ei halunnut spekuloida, onko Sveitsi Suomelle hyvin sopiva vastustaja.

– En tiedä mikä on hyvä. Meillä on hyvä pöhinä päällä. Eilinen oli meille hyvä koetinkivi, ja me olimme huippujoukkue. Ja sellainen me olemme myös huomenna.