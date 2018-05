Marjamäki lupasi lyödä parasta pöytään Norjaa vastaan: "Pitää saada heille sellainen kiireen tuntu"

Kahden suurinumeroisen voiton jälkeen Suomi jatkaa jääkiekon MM-turnausta kohtaamalla tiistaina kolmannessa alkulohkopelissään Norjan. Norja hävisi ensimmäisessä ottelussaan Latvialle jatkoajalla, mutta voitti toisessa pelissään Saksan voittolaukauskisan jälkeen.

Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki lupasi suomalaisten lyövän pöytään parastaan.

– Norja on erittäin yhtenäinen. Heillä on ollut sama runko monta vuotta, ja pelityyli on aggressiivinen. Kun hekin tulevat vapaapäivältä, niin sellainen kamppailukovuus pitää olla ja Olimbin veljekset (Mathis ja Ken Andre) ovat kovia ylivoimapelaajia. Meidän pitää saada pakkeihin kova paine ja heille sellainen kiireen tuntu, että he alkaisivat sählätä. Kova haaste, kuten nämä kaikki pelit, mutta en näe mitään epäselvää, miksi emme voisi pelata hyvin, Marjamäki sanoi.

Suomi on kahdessa ensimmäisessä pelissään tehnyt neljä alivoimamaalia. Marjamäen mukaan sitä selittävät Suomen nopeat alivoimahyökkääjät.

– Alivoima on yleensä hyvä mahdollisuus maalintekoon, kun sen ymmärtää oikein.

Veli-Matti Savinainen sanoi odottavansa tiukkaa peliä.

– Norja on vielä kurinalaisempi puolustussuuntaan kuin Latvia. Heitä vastaan voi olla vaikea mennä maalille, Savinainen ennakoi.