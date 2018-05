Marjamäki piti vain yhden kortin piilossa - "Se kerrotaan huomenna"

Leijonien kisa-avauksen aaton harjoitus paljasti lauantain Etelä-Korea-ottelun kokoonpanon. Ketjuissa top 6 -hyökkääjien paikoista vain yksi lipsahti NHL:n ulkopuolelle, kun Veli-Matti Savinainen möyhentää ykkösessä yhdessä Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen kanssa. Kakkonen on puhdasverinen NHL-vitja Mikko Rantanen - Mikael Granlund - Kasperi Kapanen.

Tämä tuskin yllätti ketään, mutta päivän uutinen oli se, että mukaan on tulossa myös seitsemäs puolustaja. Miro Heiskasen passia ei vielä eilen leimattu, mutta se lienee ajankohtaista ennen kuin kiekko Herningissä putoaa.

- Kaikki näyttää hyvältä. Hän sairastui viime viikolla ja sen takia lepuutettiin Ruotsin turnauksessa. Todennäköisesti pelaamme huomenna seitsemällä puolustajalla, päävalmentaja Lauri Marjamäki raportoi.

- Ketjut vaikuttavat hyviltä kokonaisuuksilta. Pelaajat ovat tienneet ne jo jonkin aikaa ja saatiin kaksi hyvää harjoitusta alle, eilen Tikkurilassa ja tänään täällä. No, jään laatu oli nyt vähän heikompi, mutta kaikilla ketjuilla on edellytys pelata laadukasta jääkiekkoa, hän lisäsi.

Aloittavaa maalivahtia, joka lienee Harri Säteri, Marjamäki ei vielä paljastanut.

- Se kerrotaan huomenna.

"Hyvään flow-tilaan"

Suomi ei ole joutunut MM-kisoissa tilanteeseen, jossa välipäivän harjoituksiin pitää matkustaa toiselle puolelle kylää sitten Klotenin päivien 2009, jolloin itse asiassa reissattiin ihan eri kyläänkin. Herningissä hallien välillä on seitsemisen kilometriä ja pelihallin varsinainen pukukoppi on eri kuin erätauoilla käytettävä.

- Ei se maata kaada, jos me kymmenen minuuttia istutaan bussissa. Huolto on hoitanut kaiken viimeisen päälle, hyvä meillä on täällä olla, päävalmentaja kuittasi.

Etelä-Korea on toki jääkiekon lilliputti, jonka pitäisi olla vain suupala leijonille. Olympialaisissa joukkue toki piinasi Suomea pitkään nousten 0-3 tappiolta 2-3:een häviten lopulta 2-5. Tshekki oli Pyeongchangissa vielä lujemmilla ja säilytti kasvonsa ainoastaan 2-1 -lukemin.

Iloisiin rökälelukemiin on siis kaikki mahdollisuudet, mutta mikään itsestäänselvyys se ei ole.

- Totta kai halutaan päästä heti hyvään flow-tilaan ja saada onnistumisia. Mutta kyllä me tiedetään, mitä sieltä on tulossa. Erittäin kurinalaisesti puolustava ryhmä hyvällä maalivahtipelillä varustettuna, Marjamäki päätti.

Hyökkäysketjut:

Teuvo Teräväinen - Sebastian Aho - Veli-Matti Savinainen

Mikko Rantanen - Mikael Granlund - Kasperi Kapanen

Sakari Manninen - Antti Suomela - Pekka Jormakka

Saku Mäenalanen - Janne Pesonen - Marko Anttila

Puolustajaparit:

Miika Koivisto - Markus Nutivaara

Tommi Kivistö - Julius Honka

Miro Heiskanen - Ville Pokka

Juuso Riikola

Ykkös-yv:

Teuvo Teräväinen - Mikael Granlund - Mikko Rantanen

Sebastian Aho - Ville Pokka

Kakkos-yv:

Veli-Matti Savinainen - Antti Suomela - Kasperi Kapanen

Markus Nutivaara - Julius Honka