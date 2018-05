Mikko Rantanen: Viiden hyökkääjän ylivoimaviisikko sisälsi "aika paljon virtuositeettia"

Mikko Rantanen ei muistanut, milloin olisi viimeksi pelannut ylivoimaa viidellä hyökkääjällä. Kanadaa vastaan Rantanen hyökkäsi Suomen ykkösylivoimassa Mikael Granlundin, Veli-Matti Savinaisen, Sebastian Ahon ja viivamiehenä pelanneen Teuvo Teräväisen kanssa.

– Ehkä A-junnuissa, Rantanen mietti edellistä viiden hyökkääjän ylivoimakokemustaan.

– Aika harvassa se on, mutta Teukka on Carolinassa pelannut aika paljon siinä keskellä, että hän on hyvä siinä. Siinä täytyy olla valmiina, että kun Kanada lähtee alivoimalla hyökkäämään, mutta me puhuttiin siitä. Kyllä siinä tietysti sitten aika paljon virtuositeettia on, kun on viisi hyökkääjää.

Tuo ylivoimaviisikko tuotti Rantasen avauserän kahdesta maalista jälkimmäisen. Hän sai kiekon maalin taakse ja kiepautti sen jäähän kaatuneen maalivahti Curtis McElhinneyn yli sisään.

– Tuli pohjaan sovittu peli. Tiedettiin että Kanadan pakit pelaavat aika ylhäällä. En tiedä mitä maalin edessä tapahtui, kun veskari oli yhtäkkiä selällään. Yritin siihen reagoida ja pistää veskarin kautta sisään. Hyvä että meni sisään, Rantanen sanoi.

Rantasen paikka ylivoimalla on maalin lähellä.

– Olen ollut siinä paikalla ylivoimalla. Siinä täytyy vaan lukea nopeasti mitä tekee jos veskari antaa etukulmaan tilaa.

Rantanen on viiden MM-ottelun jälkeen kerännyt tehopisteet 3+5.

– Tietysti kun pelaa hyökkäysroolissa, niin varmaan tehoja odotetaan ja kokonaisvaltaista pelaamista. Totta kai on kiva onnistua.