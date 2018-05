Milleniaalit valtasivat leijonien pukukopin – ”Välillä sitä on aika pihalla”

Tähän MM-savottaan maajoukkueen päävalmentajapestinsä päättävä Lauri Marjamäki marssittaa Tanskaan nuorekkaan ja nuorenkin leijonalauman. Kiekollista taitoa ja pelinopeutta löytyy, mutta riittääkö rutiini ja kiekoton raataminen jos ja kun joukkue joutuu puolustuskannalle?

Ne ovat isoja kysymyksiä, mutta kieltäytymiskohun keskellä ollut päävalmentaja luottaa keski-iältään 25-vuotiaaseen ryhmäänsä.

- Eiväthän nämä muista, että on joskus Ruotsille hävitty. He lähestyvät peliä mahdollisuuksien kautta. Ja kun katsoo, kuinka loistavia luistelijoita meillä on, niin se mahdollistaa ihan erilaisen jääkiekon, päävalmentaja kehuu.

Kieltäytymisiä on tunnetusti liuta, osaksi toki loukkaantumisten vuoksi. Marjamäki sanoo, ettei ole asian ympärillä vellonutta keskustelua itse kovin aktiivisesti seurannut, mutta on siitä tietoinen.

- No… Sanotaanko näin, että tieto on kyllä kulkenut. Kaikesta huolimatta meillä on NHL:n tämän kauden kuudesta parhaasta suomalaisesta pistemiehestä neljä täällä, Marjamäki huomauttaa.

- Valmentajasta huolimatta nämä pelaajat halusivat tulla, hän ironisoi.

Sattuma(kin) korjaa satoa

Marjamäen aikana Suomi on ollut arvoturnauksissa suurissa vaikeuksissa ns. isojen maiden kanssa ja pystynyt voittamaan niistä vain Yhdysvallat viime kevään puolivälierässä. Päävalmentaja uskoo vakaasti siihen, että peli on kehittynyt eritoten tällä kaudella koko ajan, vaikka tulos ei ole muuksi muuttunut.

- 22 peliä, 16 voittoa. Voitettiin Karjala-turnaus, voitettiin koko Euro Hockey Tour ja ollaan pelattu parhaimmillaan loistavaa jääkiekkoa. Se kauden toistaiseksi tärkein peli olympialaisissa hävittiin maalilla ja sen kanssa meidän on elettävä ja tulosta kunnioitettava.

Mikäli Marjamäen ja pelaajiensa puheita on uskominen, nähdään Herningissä ja kenties Kööpenhaminassa pelinopeampi, rohkeampi ja raikkaampi leijonapoppoo kuin vuosi sitten Pariisissa ja Kölnissä.

- Monipuolista ja voittavaa peliä. Pala kerrallaan pyritään kehittämään peliä ja ollaan myös kriittisiä sitä kohtaan. Kuten sanoin, on pelattu hyvää jääkiekkoa koko kausi, mutta se ei auta, jos tulos on heikko, leijonaluotsi määrittelee.

- Jääkiekkopelissä 28 prosenttia tuloksesta perustuu tutkitusti sattumaan. Se on yksittäisessä pelissä aika paljon. Paras seitsemästä -sarjassa tullaan aina osaamiseen, mutta yksittäisessä ottelussa sattuma korostuu. Ne marginaalit pitää vain kääntää kotiin päin, hän ynnäilee.

"Mitä nämä jätkät touhuaa?"

Palataan vielä joukkueen ikärakenteeseen. Porukan nestori on kisojen aikana 36 vuotta täyttävä Janne Pesonen, mutta yli puolet joukkueesta on 26-vuotiasta kapteenia Mikael Granlundia nuorempia. Marjamäki lähtee kisoihin jotakuinkin niin nuorella ryhmällä kuin suinkin uskaltaa.

- Nyt on mukana 13 ensikertalaista ja joukkue olisi voinut olla vieläkin nuorempi. 1998-1999 syntyneistä pakeista Olli Juolevi ja Urho Vaakanainen olivat tyrkyllä, mutta tuntui, että kokonaisuutena ihan niin nuorella joukkueella ei uskalleta lähteä, hän selvittää.

- Mutta kyllä tämä kertoo siitä, että sukupolvenvaihdos suomalaisessa jääkiekossa on menossa ja tulevaisuus näyttää hyvältä.

Nuori on toki päävalmentajakin, Marjamäki täyttää reilu viikko kisojen jälkeen 41 vuotta.

- Valmentajaksi olen itsekin vielä nuori, mutta on sitä silti välillä aika pihalla, että mitä nämä jätkät touhuaa. Pitää yrittää pysyä ajan hermolla. Viisi-kuusikymppiset koutsit on varmaan vielä enemmän pihalla, hän naurahtaa.