Mistä tässä nyt sitten pelataan? - Lohkovoitolla leijonat välttäisi Ruotsin. Ehkä.

ASETELMA: Kumpikin joukkue on varmistanut paikkansa puolivälierissä, mutta niiden tulevan vastustajan suhteen humpan juoni Kosicen päiväpelissä on selkeä: sitä ei oikein ole. Bratislavan lohkon osalta selvää on ainoastaan se, että Venäjä ei voi tulla Suomen vastustajaksi puolivälierissä.

Leijonat on Kosicen lohkossa vähintään kakkonen, mutta voittamalla Saksan se voittaa lohkon. Jos näin käy, on puolivälierävastustaja mitä todennäköisimmin Sveitsi tai Tshekki. Mikäli leijonat häviää, voi puolivälierävastustaja olla myös Ruotsi, mutta pieni mahdollisuus siihen on lohkovoitollakin. Bratislavan puolivälieriin etenevien joukkueiden päätöspelit ovat Tshekki-Sveitsi ja Ruotsi-Venäjä.

Ennakkoon helpoin vaihtoehto olisi Sveitsi, joka tosi päätti leijonien kisat puolivälierässä vuosi sitten. Suomi-Sveitsi toteutuu varmuudella, jos Suomi voittaa Saksan ja Sveitsi häviää Tshekille. Erilaisia vaihtoehtoja on kuitenkin niin paljon, että emme käy niitä tässä läpi, sarjataulukoita tutkailemalla jokainen voi harjoittaa korkeampaa matematiikkaa itse.

Todetaan vielä kuitenkin se, että voittamalla Suomen varsinaisella peliajalla Saksa voi nousta lohkokolmoseksi, mikäli Yhdysvallat ei saa pistettäkään Kanadalta.

Sunnuntain Ranska-ottelu toi osaltaan esille leijonien suurimman ongelman. Joukkuetta vastaan on vaikea tehdä maalia, mutta hyökkäyssuuntaan kliinisistä ratkaisijoista on MM-tasolle huutava pula. Silloin, kun Kaapo Kakko ei tee taikojaan, ei niitä ole riesaksi asti.

Vaan eipä ole verkonvenyttäjiä germaaneillakaan muille jakaa. Toni Söderholmin miehistö on tehnyt kuudessa ottelussa yhtä monta (14) maalia, kuin B-sarjaan pudonnut Ranska seitsemässä.

Leijonat saa takaisin kokoonpanoon nelosentterinsä Juho Lammikon, joka oli pois viikon päivät loukkaannuttuaan Yhdysvallat-ottelussa. Lammikko palaa kustannuspaikalleen, mutta kolmosen keskellä jatkaa edelleen Jere Sallinen. Juhani Tyrväinen nousee ykkössentteriksi ja Arttu Ilomäki on kokoonpanon ulkopuolella.

ARVIO: Ottelu on kahden sitoutuneen, tunnollista viisikkopeliä pelaavan joukkueen kohtaaminen, jossa tuskin mässäillään maaleilla. Vaikka Saksa sai pahemman kerran selkäänsä Kanadalta, se laittoi heti seuraavana päivänä Yhdysvallat ahtaalle. 3-2 suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: Kapteeni Marko Anttila on pelannut toistaiseksi eniten leijonahyökkääjistä, noin kuusitoista ja puoli minuuttia ottelua kohden. Pistetili on kuitenkin vielä avaamatta. Joko Mörkö nyt räpsäyttää vaiko vasta puolivälierässä? Vuosi sitten Herningissä Anttilan saldo oli 2+2. Maalitehtailu ei ole hänen varsinainen toimenkuvansa, mutta ei kiellettyäkään. Paikoille iso mies on päässyt.

Saksan ykköstähti on tietysti koko kiekkomaailmankin mittakaavassa laskettava Leon Draisaitl, mutta kelpo taustatukea antaa reilu vuosi sitten olympialaisissa hurmannut Dominik Kahun. 23-vuotias nakutteli tulokaskaudellaan NHL:ssa Chicagon riveissä 13+24=37 pistettä. Huippunopea luistelija ja vikkeläkätinen riplaaja on paha pysäytettävä. Hakee turnauksen avausmaaliaan.

LEIJONIEN KOKOONPANO:

1: 25 Toni Rajala - 21 Juhani Tyrväinen - Niko Ojamäki; 4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa

2: 82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko; 40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju

3: 19 Veli-Matti Savinainen - 76 Jere Sallinen - 71 Kristian Kuusela; 70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski

4: 41 Joel Kiviranta - 91 Juho Lammikko - 12 Marko Anttila; 50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalivahti: Kevin Lankinen (Jussi Olkinuora)

(Muokattu 11.56: Ruotsikin voi tulla vastaan, vaikka leijonat voittaisi lohkonsa.)