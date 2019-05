"Muuramen mufloni" Harri Pesonen oli tulta ja tappuraa – "Kyllä muakin perkele pelottaisi!"

JYP-kasvatti Harri Pesosen olemus Leijonien 1–0-voittoon päättyneen Venäjä-välierän jälkeen oli paitsi voitonriemuinen, myös tulta ja tulikiveä. "Muuramen muflonin" silmät paloivat ja sieraimista nousi melkein savua.

Niin poikkeuksellista tarinaa leijonat on Kosicessa ja Bratislavassa kirjoittanut. Paperilla joukkue on ehkä näiden kisojen seitsemäs tai jopa kahdeksas, mutta kaukalossa jotain aivan muuta.

– Helvetinmoinen luotto toisiin on tässä joukkueessa. Lopussa, kun Venäjä haki tasoitusta, ei oikeastaan edes jännittänyt. Jätkät pelasivat niin fiksusti siinä, ei Venäjä päässyt oikein mistään laukomaan, Pesonen hehkutti.

– Ja jos jotain tuli, niin Kevin (Lankinen) hoiti ne, hän lisäsi.

Leijonat on ollut paljon, paljon enemmän kuin osiensa summa. Pesonen tietää, miksi.

– Vaikka NHL on se tarunhohtoinen ja jätkät tienaavat siellä vähän enemmän kuin esimerkiksi meikäläinen, niin erot kansainvälisellä huipulla ovat todella pieniä, hän selvitti.

– Valmennus on antanut sellaisen fiiliksen, että saa pelata ja uskaltaa kokeilla asioita. Kenenkään ei tarvitse pelata pelko perseessä.

Terveellä egolla

Venäjä näytti välierän edetessä aika ajoin suorastaan pelokkaalta.

– Kyllä muakin perkele pelottaisi! Ei meillä ole yhtään heikkoa lenkkiä tässä joukkueessa. Joka ukko on kasvanut jokaisen voiton jälkeen vähintään sentin ja Kaapo (Kakko) kolme, Pesonen jylisi.

Joukkueen kemia on ensimmäistä kertaa MM-kisoissa pelaavan hyökkääjän mukaan täysin ainutlaatuinen.- Se ego on siellä, kaikki haluavat ratkoa, kaikki haluavat olla esillä. Mutta se tapahtuu oikeassa hengessä. On niin siistiä pelata toinen toiselle, Pesonen hehkutti.

Leijonien pelisuunnitelma oli yksinkertainen, mutta nerokas.

– Ennen peliä teroitettiin, että ei muuta kuin kiekon kanssa liikkeelle. Kiekko päätyyn, hyökkääjät töihin ja pakit tukemaan. Eivät ne saaneet niitä ylivoimahyökkäyksiä, joista Venäjän ukkojen käsillä kyllä virkataan maaleja.

Sunnuntain finaaliin Pesonen on valmis.

– Siistiä katsoa, kuka tulee vastaan, hän huikkasi.