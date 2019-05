"Muuramen mufloni" Harri Pesonen sai perheensä paikalle finaaliin - "Tämä ei unohdu koskaan!"

Sankareita kaikki, mutta ainahan yksilöitäkin nousee esiin. Leijonien voittoisasta MM-finaalista voi kahden maalin loistavan Marko Anttilan ja häikäisevän maalivahdin Kevin Lankisen ohella poimia 3-1 -osuman kajauttaneen Harri Pesosen.

Maalin ja tasapainoisen iltapuhteen ohella Pesonen otti kaksi elintärkeää blokkia loppuhetkillä, kun Kanada haki tasoitusta ilman maalivahtia.

- Ne olivatkin mun ensimmäiset blokit tällä kaudella. Siis sellaiset, että on ihan polvi jäässä, "Muuramen mufloni" murjaisi.

- Näköjään sitä ihmeitä tapahtuu!

Pesonen latasi maskin takaa lopullisen niitin, kun ottelua oli reilut neljä minuuttia jäljellä.

- Kyllä silloin tuntui, ettei Kanada sieltä enää nouse, hän sanoi.

- Tuuletettiin kulmassa ja pidettiin vähän palaveria. "Mane" (Sakari Manninen) yritti siinä vähän rauhoitella, että peliä on vielä paljon jäljellä, Pesonen kertasi.

Samalla peliin liittyvät muistot painuivat taka-alalle, tunne nouse pintaan.

- On tämä kyllä sellainen juttu, että ei unohdu koskaan!

"Ukko on ollut reissussa"

Pesonen pursui iloa haastattelualueella mitali kaulassaan, mutta oli enemmänkin seesteisen onnellinen kuin riehakas. Reilun vuoden ikäisen Onni-pojan isä sai poikansa ja vaimonsa Essin paikan päälle seuraamaan finaalia.

- Pääsivät onneksi pikahälytyksellä paikan päälle. Se oli hienoa. On oltu erossa aika pitkän aikaa, kun ukko on ollut reissussa. Nyt on rauhallinen fiilis, mutta eiköhän se tästä riehaannu, kun saa vähän ilolientä koneistoon, pitkästi toista kuukautta maajoukkueen mukana ollut Pesonen suunnitteli finaalin jälkeen.

Pesonen paukutteli uransa ensimmäisissä MM-kisoissa tehot 4+3 ja oli lopulta leijonapörssin kolmonen ketjukavereidensa Sakari Mannisen ja Kaapo Kakon jälkeen.

- On upeaa nähdä, kun kaverit vieressä haluaa sulle hyvää. Jokainen tekee kaikkensa sen eteen, että vieruskaveri näyttää hyvältä. Tässä joukkueessa on uskomattomia jätkiä, uskomattomia tarinoita, hyökkääjä hehkutti.

Mutta milloin MM-pokaali tuodaan Keski-Suomeen ja kenties tarunhohtoiseen Matsi-baariin? Pesonen arveli, että siinä ei kauan nokka tuhise.

- Kai sen saa aika ekojen joukossa, kun tässähän ollaan konkarikaartia, 30-vuotias, joukkueen viidenneksi vanhin pelaaja tuumasi.