Myrskyvaroituksen antanut Kanada leijonien seuraksi loppuotteluun - Synkkeneekö surkea finaalihistoria jälleen?

Kanadan maalinteon tehokkuus oli myrkkyä Tshekille välierien iltapelissä ja NHL-miehistö remelsi finaaliin lukemin 5-1.

Mark Stone viimeisteli 1-0 jo reilun viiden minuutin pelin jälkeen ja Darnell Nurse sekä Pierre-Luc Dubois iskivät maalit mieheen toisen erän ensimmäisellä vitosella.

Siitä Tshekki ei enää toipunut. Thomas Chabot ja Kyle Turris naputtelivat kolmannessa erässä lukemat jo 5-0:aan, kunnes Tomas Zohorna viimeisteli kuusi minuuttia ennen loppua Tshekin lohdutusmaalin.

Alkusarjan tappio leijonille on kanadalaisilla yhä tuoreessa muistissa.

- Emme olleet valmiita ensimmäisessä ottelussa Suomea vastaan. Huomenna olisi tarkoitus olla ja voittaa peli, Kanadan tehomies, 7+6 pistettä tässä turnauksessa kerännyt Anthony Manta sanoi.

Puolustaja Damon Severson totesi, että vähillä NHL-miehillä operoiva Suomi on vienyt viisikkopelin sellaiselle tasolle, ettei leijonamenestys yllätä.

- Suomen pelin rakenne on erinomainen, se nähtiin ottelussa Venäjää vastaan. Meidän pitää saada heidän viisikkopelinsä rikki ja päästä sitä kautta maalipaikoille, Severson suunnitteli.

Suomi ja Kanada kohtaavat nyt viidennen kerran arvoturnauksen loppuottelussa. 1994, 2007 ja 2016 on pelattu maailmanmestaruudesta, syksyllä 2004 World cupin voitosta. Jokaisella kerralla lopussa on tuulettanut Kanada.

Leijonien finaalihistoria on tuloksellisesti heikko. Sunnuntain kamppailu Ondrej Nepela -areenassa on MM-kisoissa Suomen 12:s, lisäksi yhden World cup -finaalin ohella leijonat pelasi olympiafinaalissa 2006. Se on onnistunut kellistämään niissä ainoastaan Ruotsin, kun Tre Kronor kaatui MM-kisoissa 1995 ja 2011.