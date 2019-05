Näin MM-finaalia jännitettiin Muuramessa – Lassi Pesonenkin innostui, kun oma poika tälläsi kiekon Kanadan reppuun

Jääkiekon MM-finaali. Jännitys kohoaa monessa eri kodissa. Lähes kaikkialla.

Keski-Suomessa yhdessä kodissa on hieman tavallistakin enemmän syytä jännittää. Se sijaitsee Muuramessa. Fantastiset MM-kisat pelanneen Harri Pesosen isän Lassi Pesosen luona hermoillaan isolla porukalla. JYP-kasvatin lähipiiri tietää, että kyseessä voi olla ainutkertainen tilaisuus voittaa himoittu maailmanmestaruus.

– Kyllä mulla oli vahva usko, että Harri pystyy pelaamaan tuolla tasolla, jos vain pääsee mukaan. Ja on hän jo sen verran rutinoitunut, että pystyy keskittymään pelaamiseen eikä ala jännittää, poikaansa juniori-ikäisenä valmentanut Lassi Pesonen kertoi.

Niin, eihän Harri Pesonen ihan tavallinen MM-kisojen ensikertalainen ole. 30-vuotiaana hän on nähnyt monenlaista kiekkoa. Pesonen on pelannut Pohjois-Amerikassa NHL:ää myöten, ja viime vuodet hän on kiekkoillut Sveitsissä. Silti harva uskoi, että Pesonen olisi MM-jäällä Suomen tehokkaimman ketjun merkittävä jäsen.

– Heti, kun tuo ketju tuli jäälle, niin peli on Kanadan päädyssä, Susanne Patinen huomauttaa Muuramessa, kun troikka Sakari Manninen– Kaapo Kakko–Harri Pesonen siirtää finaalin avauserässä paineen Kanadan alueelle.

Pesosella MM-finaalia jännitetään perinteisellä kaavalla. Pöydät ovat täynnä pikkupurtavaa ja kuohujuomalasit ovat valmiina kultajuhlia varten. Peliä seurataan sinivalkoisin silmin, totta kai.

– Ihan normi taklaus. Jos on isompi, niin minkä sille voi, Lassi Pesonen hermostuu, kun Marko Anttilalle tuomitaan avauserässä jäähy.

Isä-Pesosen valmennustausta näkyy ottelun aikana. Hän suhtautuu peliin analyyttisesti ja yllättävänkin rauhallisesti, vaikka varmasti tunteet myllertävät tyynen ulkokuoren sisällä. Edes hieman verta vuotava oma poika televisiossa ei lisää Lassi Pesosen kierroksia.

– Aina tuon verran verta tulee näissä peleissä, hän tuhahtaa.

Muurame ei ollut MM-finaalin seuraamiseen päivänselvä vaihtoehto.

– Lauantaina oli vielä mietittävä, pitäisikö lähteä Bratislavaan, Lassi Pesonen kertoo.

Bratislavassakin Pesosen läheisiä oli paikalla. Katsomossa olivat ne kaikkein tärkeimmät Essi-vaimo ja 1-vuotias Onni-poika.

– Essi katsoo kännykkää, Patinen huudahtaa, kun tuttu nainen otetaan katsomossa kuviin Anttilan iskemän tasoituksen jälkeen.

Lassi Pesonenkin ehti vierailla kisojen aikana Slovakiassa.

– Liitto järjesti Kosiceen hienon reissun. Paikalla oli pelaajien vaimoja ja perhettä. Ehdin Harrin kanssa jutella muustakin kuin peleistä, Lassi Pesonen kiittelee.

Kolmannessa erässä Muurame räjähtää. Kylän suuri poika tinttaa 3–1-osuman, joka käytännössä ratkaisi lopullisesti Suomelle maailmanmestaruuden. Osuman, joka toi MM-kultaa myös Muurameen.

Pesosella on juhlan aika. Siellä on kuohujuomien aika.