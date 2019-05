NHL-maaleissa hurja ero: Kanada 360, Leijonat nolla - "Turha tällaisen junnun on neuvoa"

Tätä on jauhettu koko viikko. Leijonat on MM-tasolle kokematon, ensikertalaisia on peräti kahdeksantoista. Se on myös materiaaliltaan ohkainen, kun NHL-pelaajia on mukana vain kaksi.

Kun kisat potkaistaan perjantain avausottelussa käyntiin, on vastus timantinkova: Kanada. Alan Vigneaultin luotsaaman ryhmän yhteen laskettu NHL-otteluiden määrä on hulppea 6042. Suomella se on 122. Kanadan pelaajat tekivät tällä kaudella NHL:ssa yhteensä ronskit 360 maalia, tämän leijonaryhmän "änäriukot" Henri Jokiharju ja Juho Lammikko eivät ainuttakaan.

Mutta he ovat sentään vääntäneet kuluvan kauden aikana Kanadan pelaajia vastaan. Kumpikaan MM-ensikertalainen ei ilmoittaudu muun joukkueen opastajaksi.

- Ehei, ei tällaisen junnun tarvitse kokeneempia pelaajia neuvoa. Kyllä kaikki tietää, missä mennään ja millaisia pelaajia on tulossa vastaan huomenna, joukkueen toiseksi nuorin pelaaja, 19-vuotias Jokiharju tuumasi torstain harjoituksen jälkeen.

- Joku on kysynyt jossain vaiheessa jotain, mutta en osannut mitään tipsejä heittää. Sanoin, että pelataan vaan, 23-vuotias Lammikko säesti.

Asennoituminen väkivahvaan vastustajaan on realistisen nöyrä, mutta ei nöyristelevä.

- Kun laitetaan kamat päälle, niin ei siellä kannata nimiä katsella. Ihan samanlaisia jääkiekkoilijoita ne ovat, vaikka aika kovia sällejä kylläkin, Lammikko korosti.

Jokiharju summasi saman asian lyhyemmin.

- Hyvä joukkue, joka pelaa nopeaa lätkää, hän totesi.

Helppoja päätöksiä

Jokiharjun tulokassopimusta Chicago Blackhawksin kanssa on jäljellä vielä kaksi kautta. Ensimmäinen kausi tuotti tilastoihin 38 NHL- ja 30 AHL-ottelua. Kun kausi Windy Cityssa päättyi runkosarjaan, oli nuorukaisella edelleen runsaasti virtaa ja pelihaluja.

- En mä mitään puntaroinu. Kroppa on kunnossa ja mieli virkeänä. Oli helppo päätös lähteä, Jokiharju kuittasi.

Lammikon lähtökohta oli hyvin samankaltainen.

- Kuukauden verran oli runkosarjaa jäljellä, kun Jere (GM Lehtinen) kysyi tästä. Kun seurajoukkueen kausi päättyi, sain viikon huilin siihen. Sen jälkeen oli helppo lähteä, Lammikko sanoi.

Markkinapaikalta kiekko talteen?

Lista suomalaisista NHL-pelaajista, joiden sopimus päättyi tähän kauteen on pitkä kuin kirkonmatto. Listalle kuuluu myös Lammikko, mutta häntä lukuun ottamatta koko konkkaronkka sanoi Slovakian karkeloille kiitos ei. Leijonien nelossentterinä huhkiva porilainen päätti kuitenkin lähteä matkaan.

- Ymmärrän pelaajia, jotka ovat saamassa ison diilin ja eivät halua lähteä. Mulla on vähän erilainen tilanne, enkä miettinyt sopimusasioita ollenkaan, Lammikko linjasi.

Hän pelasi puolet kaudesta Florida Panthersin NHL-miehistössä, toisen puolen AHL:ssa Springfield Falconsissa. Nyt päättyneen tulokassopimuksen kaksi ensimmäistä kautta kuluivat kokonaan farmissa. Jatkosta Floridassa tai muualla ei ole tietoa, joten MM-turnauksen voinee ajatella myös jonkinlaisena markkinapaikkana.

- Totta! Ei muuta kuin luistimet jalkaan ja hommiin. Vähän sain NHL:n suuntaan jo jalkaa ovenväliin, Lammikko tuumasi.

Kuten todettua, sitä NHL-maalia ei koko leijonamiehistöllä tältä kaudelta ole. Jos Henri Jokiharju tai Juho Lammikko heilauttaa Kanadaa vastaan verkkoa, niin eikös se jo NHL-maaliksi lasketa?

- Melkein! Täytyy ottaa kiekko talteen, jos näin käy, Lammikko suunnitteli.