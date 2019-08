NHL-maalivahti sai palkintonsa ja yllättyi nolosta kaiverrusvirheestä: "Sinulla oli yksi homma..."

NHL-jääkiekkoliigan Bill Masterton Memorial Trophy -palkinnon saanut ruotsalaismaalivahti Robin Lehner esitteli lauantaina komeaa pokaalia Twitter-tilillään ja sai aikaan some-kohuilua. Ihmettelyyn oli aihetta, sillä pystissä oli Lehnerin seuraksi kaiverrettu New York Rangers. Ongelma oli siinä, että Lehner torjui viime kaudella New York Islandersin maalilla.

– Sinulla oli yksi homma..., Lehner kirjoitti tviittiinsä viitaten noloon kaiverrusvirheeseen.

You had one job... pic.twitter.com/fmzYQWKuFf