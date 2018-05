NZZ: Antti Törmänen uskoo Suomen olevan maailmanmestariainesta

SHC Bielin valmentaja Antti Törmänen uskoo sveitsiläisen Neue Zürcher Zeitungin haastattelussa, että Suomen jääkiekkomaajoukkueella on tänä keväänä eväät maailmanmestaruuden voittamiseen.

– Se on erittäin vahva joukkue. Uskon että heistä on maailmanmestaruuteen. Suomella on kaikki ainekset sen saavuttamiseen. Maalivahti Harri Säteri on selkänoja, puolustus on pelivoimainen ja luova. Eturivissä on kovia hyökkääjiä: Teuvo Teräväinen, Mikko Rantanen, Sebastian Aho, Mikael Granlund. He pelaavat niin suurella itseluottamuksella, että näyttää siltä kuin heitä ei voisi pysäyttää, Suomen ensimmäiseen maailmanmestarijoukkueeseen 1995 kuulunut Törmänen sanoo.

Suomen kärkihyökkääjien ainoa heikkous näyttää olevan heidän kantamansa kuorma.

– NHL-hyökkääjät ovat saaneet alkulohkossa erittäin paljon peliaikaa. Mutta he ovat nuoria. Uskon, että heillä riittää voimia, Törmänen sanoo.

Törmänen sanoo, ettei puolivälierävastustaja Sveitsi voi vastata Suomen taitotasoon, mutta voi yrittää horjuttaa Suomea fyysisyydellä.

– Suomi ei pidä siitä, jos vastustaja tekee pelistä fyysisen. Tanska ja Saksa tekivät sen alkulohkossa ja voittivat. Mutta tiedän, ettei se oikeastaan ole Sveitsin tyyli. Sveitsin suurin etu on nopeudessa. Sveitsi luistelee niin hyvin, että se voi tuottaa Suomen puolustukselle ongelmia.

Törmänen kertoo myös, millaisella taktiikalla hän lähtisi otteluun, jos olisi Sveitsin valmentaja.

– Painostaisin Suomen parhaita hyökkääjiä kovaa ja panostaisin aggressiiviseen karvaukseen. Suomalaiset eivät pidä siitä, jos heillä ei ole tilaa eivätkä he pysty kuljettamaan kiekkoa hyökkäysalueelle, vaan joutuvat pelaamaan sen syvälle maalin taakse. Näin heidät voi turhauttaa. Lisäksi Sveitsin pitää pelata kurinalaisesti, sillä Suomen yli- ja alivoima on vahva. Sveitsin pitää yrittää painostaa Suomen kokematonta puolustusta nopeilla, pitkillä syötöillä. Suomi hallitsee keskialuetta loistavasti. Maalivahtien torjuntaprosentit olivat alkulohkossa niin korkeat, koska vastustajat eivät juurikaan saaneet aikaan vaarallisia laukauksia. He jäivät ulkokaistoille eivätkä päässeet keskelle.