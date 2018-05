Norjalaiskiekkoilija Bonsaksen kohtaa vanhoja kavereita: "Suomella näyttää olevan tosi hyvä jengi"

Norjalaiskiekkoilija Alexander Bonsaksen haastaa tiistai-iltana tuttuja miehiä, kun Norja virittelee yllätystä Suomea vastaan MM-jääkiekon B-alkulohkossa. Tapparassa kaksi ja puoli kautta pelannut puolustaja toki tietää, että altavastaajan tehtävä ei ole helppo.

– Minulla oli hienot vuodet Suomessa, ja sain voittaa kaksi mestaruutta (2016 ja 2017). Se oli todella hauskaa. Jääkiekko on Suomen kansallislaji, ja Suomella näyttää olevan tosi hyvä jengi täällä, Bonsaksen sanoo.

Bonsaksen, 31, jätti Tampereen taakseen toisen mestaruuden jälkeen ja pelasi päättyneen kauden Saksan DEL-liigan Iserlohnissa. Suomen MM-pelaajista mies muistaa erityisesti Tappara-toverit Veli-Matti Savinaisen ja Olli Palolan.

– Palola oli kahtena kautena Suomen liigan maalikuningas. Kun hänenlaisensa istuu penkillä, se kertoo jo jotain millainen joukkue Suomella on täällä, Bonsaksen pohtii.

"Emme voi höntyillä"

Bonsaksen mainostaa norjalaisille myös sitä, kuinka suosittua "ishockey" on Suomessa.

– Alle 20-vuotiaiden MM-pelejä katsoi televisiosta yli kaksi miljoonaa ihmistä, ja suomalaisia on viisi miljoonaa. Niin iso asia jääkiekko siellä on.

Norja avasi kisansa jatkoaikatappiolla Latvialle, mutta sunnuntaina kaatui olympiahopeamitalisti Saksa voittolaukauskisassa. Suomi puolestaan voitti sekä Etelä-Korean että Latvian 8–1.

– Saksa-peli oli meiltä jo paljon parempi kuin ottelu Latviaa vastaan. Se lupaa hyvää. Ja Suomea vastaan hävisimme viime vuonna jatkoajalla, mutta ei ole epäilystäkään, että olemme altavastaajia. Meidän on oltava kurinalaisia, emme voi höntyillä. Tavoitteena on varastaa joitain pisteitä, ja maksimisuorituksella se on mahdollista, Bonsaksen ennakoi tiistai-iltaa Herningin hallissa.